В Украине зафиксирован случай крайне опасной болезни. Ее завезли из Африки

Особенно опасна болезнь для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом

Малярия обнаружена в Украине – случай заболевания зарегистрировали в Винницкой области. Заболела женщина, которая раньше находилась на острове Занзибар.

Как сообщает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней, экстренное сообщение от КНП "Немировская городская больница" о подозрении на малярию у женщины он получил 14 мая. После исследований анализов крови диагноз подтвердился. Установили вид возбудителя – малярия Plasmodium falciparum.

Врач-паразитолог провел эпидемиологическое расследование и собрал всю информацию о больной. Оказалось, что она была на острове Занзибар. Сейчас женщина проходит лечение, ее состояние удовлетворительное.

Малярия – это опасное для жизни инфекционное заболевание

Она передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles. В настоящее время в Украине не фиксируются местные случаи передачи малярии. Однако ввезенные случаи инфицирования регистрируются ежегодно.

Симптомы малярии обычно появляются через 10–15 дней после укуса инфицированного комара. Среди них:

лихорадка с циклическим характером

потливость и озноб

головная боль

мышечная боль

тошнота, рвота

слабость

Чем опасна малярия

Без своевременного специфического лечения малярия может привести к серьезным осложнениям. Среди них церебральная малярия, анемия, дыхательная недостаточность и даже смерть. Особенно опасно это заболевание для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал "Телеграф", в Запорожье в течение 2025 года подтвердили два случая заболевания ботулизмом. Один из них – традиционный и связанный с употреблением вяленой рыбы. Другой – гораздо более редкий: случай ятрогенного ботулизма, вызванного введением ботулотоксина во время косметологической процедуры.