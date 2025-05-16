COVID-19 повертається? У Гонконзі та Сінгапурі різко зросла захворюваність

Зросла кількість летальних випадків

В Азії почалася нова хвиля поширення вірусу COVID-19. У Гонконзі та Сінгапурі зафіксовано різке зростання кількості випадків захворювання.

У Гонконзі рівень активності вірусу наразі "досить високий". Про це повідомив керівник Відділу інфекційних захворювань Центру захисту здоров'я міста Альберт Ау, передає видання NDTV.

Відсоток позитивних результатів тестів на COVID-19 у респіраторних зразках досяг найвищого рівня за останній рік. Кількість важких випадків, включаючи летальні, також зросла до 31 за тиждень.

Зростання вірусного навантаження у стічних водах та збільшення кількості медичних консультацій і госпіталізацій свідчать про активне поширення вірусу в місті з населенням понад 7 мільйонів осіб.

У Сінгапурі Міністерство охорони здоров'я повідомило про збільшення кількості випадків на 28% до 14 200 за тиждень, порівняно з попереднім тижнем. Кількість щоденних госпіталізацій зросла приблизно на 30%.

Міністерство зазначає, що хоча зростання захворюваності може бути пов'язане зі зниженням колективного імунітету, немає свідчень того, що циркулюючі варіанти вірусу є більш заразними або спричиняють важчий перебіг хвороби, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

Влада обох міст закликає громадян оновити вакцинацію, особливо осіб із груп ризику. Повернення COVID-19 саме на початку літа в північній півкулі свідчить про те, що вірус може масово заражати людей навіть у спекотну погоду.

Раніше "Телеграф" писав, у Китаї були спалахи нового небезпечного вірусу. Хвороба найчастіше протікає як застуда і поширюється повітряно-краплинним шляхом.