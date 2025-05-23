Одну з областей України може затопити найближчим часом: що відомо

Через цю ситуацію оголошено перший рівень небезпеки

Синоптики попереджають про зміну гідрологічної ситуації, внаслідок якої можливі неприємні наслідки. Вижницький район Чернівецької області найбільш схильний до ризику.

На окремих ділянках рівень води може піднятися до 2 м із виходом води та частковим затопленням автодороги місцевого значення. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Зазначається, що через цю ситуацію оголошено жовтий рівень небезпеки (перший).

Також у Закарпатській області протягом 23 та 24 травня очікуються сильні дощі, у зв’язку з чим може статися підвищення рівня води приблизно на 0,5-1,5 м, у нижній течії річки. Боржава – на 2,5–3 м над поточними рівнями. Однак у цьому випадку немає загрози для негативних наслідків.

Крім того, у другій половині доби 23 та 24-25 травня, у зв’язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейнів Пруту та Сирету очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

Водночас 24-26 травня у Львівській та Івано-Франківській областях у басейні Дністра та на його лівих притоках у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях очікується 0,2-0,8 м над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків.

У пресслужбі наголосили, що у місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в останні дні травня в низці міст України очікуються дощі та грози.