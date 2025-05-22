Через 10 років вода в Україні буде погодинно. Жителям великих міст назвали ще гірший сценарій

Вирішенням питання водопостачання міст півдня України слід займатися вже зараз

Через серйозну зміну клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст. А деякі міста — будуть отримувати воду погодинно.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він пояснив, чому склалася така ситуація.

Більше читайте у публікації: "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

За його словами, є багато чинників. Окрім зміни клімату, це ще й поведінка наших сусідів, яка призведе до зменшення доступних об’ємів води. Зокрема, на півдні.

— Для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсона [і Миколаєва]. Якщо нічого не робити, років за 15 матимемо серйозні проблеми з водою в Херсоні, тому включатись треба вже зараз, — каже чиновник.

На його думку, якщо збережуться такі ж втрати води у водоканалів і скиди неочищених каналізаційних стоків в річки (на сьогодні рівень очищення стічних вод в Україні становить 32%, а у Європі — понад 80%), то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно.

— А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні, — назвав найгірший сценарій голова агентства.

Він додав, що водогін для Одеси треба об’єднати з будівництвом траси, яка з’єднає місто з дунайськими портами, без заїзду в Молдову.

— Це вже не про відбудову, а про побудову ще кращого, аніж було раніше. Дуже масштабний проєкт, наразі Світовий банк за допомогою спеціалістів проводить розрахунки. Як тільки отримаємо цифри — будемо предметно говорити про шляхи фінансування. Але цю проблему вже треба вирішувати, — підсумував Сергій Сухомлин.

Нагадаємо раніше він пояснив "Телеграфу", коли на кордоні з’являться "людські" туалети.