Одну из областей Украины может затопить в ближайшее время

Из-за этой ситуации объявлен первый уровень опасности

Синоптики предупреждают об изменении гидрологической ситуации, в результате которой возможны неприятные последствия. Вижницкий район Черновицкой области наиболее подвержен риску.

На отдельных участках уровень воды может подняться до 2 м с выходом воды и частичным затоплением автодороги местного значения. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что из-за этой ситуации объявлен желтый уровень опасности (первый).

Также в Закарпатской области на протяжении 23 и 24 мая ожидаются сильные дожди, в связи с чем может произойти повышение уровня воды примерно на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава – на 2,5-3 м над текущими уровнями. Однако в данном случае нет угрозы негативных последствий.

Кроме того, во второй половине суток 23 и 24-25 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Пруту и ​​Сирету ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м.

В то же время 24-26 мая Во Львовской и Ивано-Франковской областях в бассейне Днестра и на его левых притоках в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий.

В пресс-службе подчеркнули, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в последние дни мая в ряде городов Украины ожидаются дожди и грозы.