Росія виступила з новими погрозами, в Україні це вже назвали "шизою"

У Росії навіть назвали, скільки українських безпілотників досягли цілі

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що травневі атаки безпілотників на території Росії були спрямовані на зрив мирних переговорів між Москвою та Києвом. Тому Україні пригрозили відповіддю за.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ. У відомстві підкреслили, що вважають ці удари "навмисною спробою дестабілізувати переговорний процес".

Окрім цього, у повідомленні йдеться, що нібито за період з 20 травня по 08.00 23 травня зафіксовано 788 нальотів БПЛА і ракет на територію Російської Федерації. Не полінувались і порахувати, скільки російське ППО знищило цілей, але зізнались, що 12 безпілотників таки досягли мети.

Генеральний штаб, ГУР та СБУ поки не прокоментували це.

Також уРосії пригрозили, що Москва відповість на масовані атаки дронів "адекватно".

"Москва дасть адекватну відповідь на масовані атаки українських БПЛА", — йдеться в повідомленні.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву МЗС РФ. Він пише, що росіяни щодня атакують Україну і погрожують дати відповідь на атаки у відповідь.

"Це замість того аби просто припинити вогонь і війна б зупинилася, от тільки від цього росіяни відмовляються. Виходить, атакувати мають тільки вони", — йдеться в його повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія хоче створити "буферну зону".