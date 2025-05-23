Росіяни знищують прифронтову Херсонщину. В мережі показали свіже відео, на яке боляче дивитися

В селищі немає електропостачання

Антонівка, що розташована близько від лінії фронту у Скадовській міській громаді на Херсонщині, потерпає від російських обстрілів. Окупанти не можуть знову захопити селище, але руйнують його обстрілами.

Свіже відео, зняте в Антонівці днями у TikTok опублікувала користувачка з ніком elenashcherbyna. На ці кадри дуже сумно дивитися. Пошкоджені будівлі, побиті авто, зруйновані магазини особливо боляче сприймаються на тлі травневого розквіту природи. Людей на вулицях немає, вони змушені були залишити рідне селище через росіян.

Антонівка була в окупації, її звільнили ЗСУ

Селище міського типу Антонівка розташоване на березі Дніпра за 7 км від Херсона. Там був міст між правим та лівим берегами Херсонщини. У перші дні повномасштабного вторгнення там точилися запеклі бої. Після деокупації правобережжя Херсонщини російські війська почали безперервно обстрілювати Антонівку з усіх видів зброї. Російські безпілотники полюють на мирних жителів, знищуючи їхні автомобілі та будинки. До повномасштабної війни тут жили близько 11 тисяч людей.

Росіяни невпинно тероризують Антонівку

Селище живе під постійним дроновим терором РФ. Як повідомили у Херсонській ОВА, 23 травня до лікарні доставили жінку, яка в четвер близько 23:00 постраждала через російський обстріл Антонівки. 61-річну місцеву жительку деблокували з-під завалів будинку. Лікарі діагностували у постраждалої вибухову травму, уламкові поранення ноги та спини. Жінку шпиталізували у тяжкому стані.

Як зараз живе селище

В Антонівці вже понад два роки немає електропостачання. Під час відступу в листопаді 2022 року російські війська знищили всі трансформатори. Пізніше через обстріли пошкодилися електромережі та попадали розподільні стовпи, пише "Вгору". Через посилені дронові атаки до селища не ходить громадський транспорт, туди не можуть дістатися комунальні служби та швидка допомога.

Цей будинок вигорів від обстрілів. Фото vgoru.org

За словами антонівського старости Антонівки Сергія Іващенка, якщо рахувати тих, хто отримував гуманітарну допомогу, в окрузі проживає близько 1000-1500 людей (інформація станом на січень 2025 року). Переважно це люди старшого віку.

Руїни будинку у Антонівці, січень 2025 року. Фото vgoru.org

"Думаю, не помилюся, сказавши, що 90% будівель в Антонівці сьогодні мають різні пошкодження, а частина – повністю зруйнована", – розповів він.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має курортний Скадовськ під російською окупацією. Росіяни знищують місто.