Росія хоче створити "буферну зону". Які території Сумщини та Харківщини вона спробує захопити (карта)

Це одне з завдань ворожої армії на літню кампанію

Росія хоче створити так звану "буферну зону" на території України. Може йтися про смугу вздовж кордону з РФ у Харківській та Сумській областях.

Протягом літньо-осінньої наступальної кампанії росіяни планують зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у Силах оборони. Перше — захопити території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах. Друге завдання Росії полягає у формуванні так званої "буферної зони" глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

Як може виглядати "буферна зона", яку хоче створити РФ

На Харківщині до неї потрапляє місто Вовчанськ Чугуївського району. В Сумській області буферна зона" може майже впритул наблизитися до міста Глухів.

"У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях", – сказав один зі співрозмовників видання.

Що відомо про плани Кремля створити "буферну зону" на території України

Про чергові загарбницькі наміри повідомив сам глава Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду 22 травня. За його словами, армія РФ, вже виконує завдання щодо створення "буферної зони". Путін уточнив, що йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області. Ці області межують із Сумщиною, Чернігівщиною та Харківщиною.

Нагадаємо, ситуацію "Телеграфу" прокоментував військовий оглядач Олег Старіков. За його словами, "буферна зона" може стосуватися насамперед Сумської та Харківської областей. При чому це більш проблематично для Сумщини, адже там ворог зайшов вже на 9 кілометрів й "виштовхнути їх буде проблематично".