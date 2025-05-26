Заяви Лаврова – маневр? Які "умови миру" Росія може передати Україні

У ході травневих переговорів у Стамбулі обидві сторони домовилися обмінятися документами з умовами миру

Наймасштабніший обмін полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000" успішно відбувся 23, 24 та 25 травня. Раніше глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія передасть свої "умови миру" українській стороні після закінчення цього процесу. Однак поки що цього не сталося.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам цю історію в деталях та поцікавився в експертів, якими можуть бути умови з боку країни-агресора.

Заява Лаврова

16 травня у Стамбулі російська та українська сторони домовилися провести масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він стартував 23 травня та тривав три дні.

Першого дня процесу Сергій Лавров став твердити, що Росія нібито буде готова передати Україні проєкт документа про "довгострокове врегулювання кризи" одразу після закінчення обміну.

"Активно працюємо над другою частиною домовленостей, яка передбачає підготовку кожної із сторін проєкту документа з викладенням умов досягнення стійкої, довгострокової, всеосяжної домовленості про врегулювання. Як тільки завершиться обмін військовополоненими, на цей час ми будемо готові передати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує", — заявив він.

Варто зазначити, що під час переговорів у Стамбулі обидві сторони домовилися обмінятися документами, в яких буде прописано бачення умов припинення вогню.

На момент публікації цього матеріалу Росія не передала жодних умов.

"Росія поки не передала Україні проєкт меморандуму щодо врегулювання, робота щодо нього триває, документ вимагає підготовки", — сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Думки експертів

"Єдина умова — капітуляція"

Народний депутат України Богдан Яременко у коментарі "Телеграфу" висловив свою думку щодо можливих умов РФ.

– У Росії є єдина умова миру – капітуляція України. Гнучкість Росії лише в тому, що вона не наполягає називати це "капітуляцією" – наголосив він.

Співрозмовник зазначив, що світу дипломатичним шляхом зараз не буде і не може бути.

– Буде перемога Росії та етнічне чищення в Україні, яку миром назвати буде неможливо. Вимоги Росії будуть такими, щоб досягти кінця існування України як суверенної держави. Вони змінюватимуться та уточнюватимуться весь час, щоб уникнути будь-яких щілин для України – підсумував нардеп.

"Заяви Лаврова — це політичний маневр"

Український політолог та історик Євген Магда також поділився з "Телеграфом" своєю думкою про можливі умови Росії.

– Я думаю, що заяви Лаврова про підготовку якогось меморандуму про досягнення миру з Україною – це не що інше, як політичний маневр. Бо минулого тижня і Путін і Медведєв говорили про буферну зону розміром на всю територію України.

Вони взагалі нічого не допустять. Ця вся риторика, вона насправді не є конструктивною і не адекватною. Вона не спричинить якісних змін у російській політиці. І це потрібно розуміти, і це потрібно враховувати та доносити це максимально до наших партнерів – підсумував експерт.

"У меморандумі нічого нового"

Політолог Тарас Загородній вважає, що нічого нового в меморандумі від Росії не варто очікувати.

– Те, що Путін наговорив за останній рік, що Україна має залишити чотири області й офіційно відмовитися від НАТО, відмовитися від мобілізації, скоротити армію, провести "денацифікацію". Все це буде. Я нічого не чекаю – каже співрозмовник.

"Путін та Лавров тягнуть час"

Колишній дипломат та політолог Дмитро Чекалін вважає, що зараз робити прогнози — це невдячна справа, оскільки ситуація може розгортатися абсолютно несподівано.

– Путін із Лавровим тягнуть час. Не хочуть нервувати Трампа і знаходять будь-який привід, щоб затягувати вирішення якоїсь формули переговорів. Йдеться про меморандум, у якому буде визначено подальший формат, — наголосив він.

Якими можуть бути умови Росії — думка ШІ

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok щодо того, які умови може висунути зі свого боку Росія.

На його думку, умови, ймовірно, можуть включати ті вимоги, які вже були згадані в 2022–2025 роках:

Територіальні вимоги Визнання Україною та міжнародною спільнотою власності Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росії. Це включає повне виведення українських збройних сил із цих регіонів.

Визнання Україною та міжнародною спільнотою власності Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росії. Це включає повне виведення українських збройних сил із цих регіонів. Нейтральний статус України Підтвердження позаблокового та без’ядерного статусу України, включаючи заборону на вступ до НАТО.

Підтвердження позаблокового та без’ядерного статусу України, включаючи заборону на вступ до НАТО. Демілітаризація. Значне скорочення збройних сил України, включаючи обмеження номенклатури озброєння та чисельності армії до мінімального рівня.

Значне скорочення збройних сил України, включаючи обмеження номенклатури озброєння та чисельності армії до мінімального рівня. "Денацифікація". Цей термін Росія використовує з перших днів повномасштабного вторгнення, тому, найімовірніше, він також буде озвучений у нових умовах.

Цей термін Росія використовує з перших днів повномасштабного вторгнення, тому, найімовірніше, він також буде озвучений у нових умовах. Зняття санкцій. Росія може вимагати зняття всіх міжнародних санкцій, введених проти неї ще з 2014 року та посилених після 2022 року, як умову для довгострокового миру.

Росія може вимагати зняття всіх міжнародних санкцій, введених проти неї ще з 2014 року та посилених після 2022 року, як умову для довгострокового миру. Економічні та інфраструктурні умови. РФ може запропонувати умови, пов’язані із відновленням економічних зв’язків, включаючи транзит газу через Україну, або доступ до українських портів для російських вантажів.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

22 травня президент України Володимир Зеленський підтвердив одержання списку на обмін. Аналогічний список з української сторони було передано Росії, про що заявив заступник голови Координаційного штабу поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Перший етап обміну відбувся 23 травня. Зеленський повідомив, що додому повернулися 390 українців – військових та цивільних. Обмін став результатом переговорів, що відбулися раніше в Туреччині.

За його словами, українська сторона перевіряє кожне прізвище та ретельно опрацьовує інформацію про кожного захисника. Зеленський подякував усім, хто причетний до процесу, та наголосив на важливості повернення кожного українця.

Другий етап пройшов 24 травня. У цей день Україна повернула додому ще 307 військових.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі "1000 на 1000", про який вдалося домовитися в Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 осіб", — йдеться у повідомленні.

Третій етап відбувся 25 травня. У ході завершальної частини повернули додому ще 303 українські захисники.

"Наразі повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", — сказав Зеленський.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук 23 травня назвала кілька прізвищ тих, хто повернувся після тривалого полону з 2022 року.

Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади

з Івано-Франківської громади Омелян Кабан з Єзупольського товариства

з Єзупольського товариства Володимир Козар із Рогатинщини

із Рогатинщини Василь Косован зі Снятинщини

зі Снятинщини Петро Марцинко із Тисменицької громади.

У Львівській ОДА повідомляють, що серед шести героїв із Львівщини, яких сьогодні вдалося повернути з ворожого полону – Володимир Гнидин та Василь Волошинський. Володимир із села Сулятичі Стрийського району. Захищав Україну у складі 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Його полон тривав майже 19 місяців. Василь родом із села Купновичі на Самбірщині. Служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Потрапив у полон у січні 2023 року.

У Закарпатській ОВА пишуть, що серед звільнених сьогодні із російського полону – десять закарпатців: Василь Бенжак, Іван Глагола, Сергій Грига, Сергій Лінник, Петро Малешко, Василь Марко, Олег Мартиненко, Сергій Толкачов, Олександр Шніцер, Михайло Шпак.

У Волинській ОВА повідомляють, що серед перших 390 осіб опинилися 10 волинян:

Бас Іван Анатолійович , с.Дроздні Ковельського району,

, с.Дроздні Ковельського району, Буряк Анатолій Павлович , с. Залісся Камінь-Каширського району,

, с. Залісся Камінь-Каширського району, Герасимчук Юрій Євгенович , м.Луцьк,

, м.Луцьк, Гулян Василь Миколайович , м.Ковель,

, м.Ковель, Думіч Валентин Сергійович , с.Підгайці Луцького району,

, с.Підгайці Луцького району, Колня Валерій Романович , с.Бубнів, Володимирський район,

, с.Бубнів, Володимирський район, Рівера Олександр Миколайович , с.Борочиче Луцького району,

, с.Борочиче Луцького району, Семенюк Костянтин Данилович , с.Северинівка у Камінь-Каширському районі,

, с.Северинівка у Камінь-Каширському районі, Хомич Валерій Миколайович , м.Ковель,

, м.Ковель, Тарасюк Андрій Андрійович, селище Стара Вижівка.

Пізніше керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко опублікував повний список українців, які повернулися з полону:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що зараз Путін не проводитиме особисту зустріч із Зеленським. На його думку, є лише одна умова такої зустрічі.