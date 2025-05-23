Сотні людей вже повернули: як проходить обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" (фото)

Хороші новини варто чекати ще кілька днів

Україна реалізувала першу частину масштабної домовленості з Росією про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні, 23 травня, додому повернулися 390 українців — військових і цивільних. Обмін став результатом перемовин, що відбулися раніше в Туреччині.

Глава держави зазначив, що продовження обміну очікується в суботу та неділю. За його словами, українська сторона перевіряє кожне прізвище й ретельно опрацьовує інформацію про кожного полоненого. Зеленський подякував усім, хто причетний до процесу, і підкреслив важливість повернення кожного українця.

Про домовленість у форматі "1000 на 1000" Київ і Москва узгодили під час переговорів у Стамбулі. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, обмін триватиме три дні. Видання Financial Times уточнює, що більшість звільнених — військові, хоча серед повернутих є й цивільні. За інформацією одного з джерел FT, російська сторона відмовилася включати до обміну своїх високопоставлених ув’язнених.

22 травня президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання списків на обмін. Аналогічний список з українського боку було передано Росії, про що заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський попереджає, що 30-денне перемир’я, яке є однією з цілей поточних переговорів і до якого прагне Україна, може нести серйозну небезпеку. За його словами, у разі припинення вогню лінія фронту фактично перетвориться на кордон, що призведе до розділення країни.