Заявления Лаврова - маневр? Какие "условия мира" Россия может передать Украине

В ходе майских переговоров в Стамбуле обе стороны договорились обменяться документами с условиями о мире

Самый масштабный обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" успешно состоялся 23, 24 и 25 мая. Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия передаст своих "условия мира" украинской стороне после окончания этого процесса. Однако пока этого не случилось.

"Телеграф" решил напомнить читателям эту историю в деталях и поинтересовался у экспертов, каковыми могут быть условия со стороны страны-агрессора.

Заявление Лаврова

16 мая в Стамбуле российская и украинская стороны договорились провести масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он стартовал 23 мая и длился три дня.

В первый день процесса Сергей Лавров стал твердить, что Россия якобы будет готова передать Украине проект документа о "долгосрочном урегулировании кризиса" сразу после окончания обмена.

"Активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", — заявил он.

Стоит отметить, что в ходе переговоров в Стамбуле обе стороны договорились обменяться документами, в которых будет прописано видение условий прекращения огня.

На момент публикации этого материала Россия не передала никаких условий.

"Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Мнения экспертов

"Единственное условие — капитуляция"

Народный депутат Украины Богдан Яременко в комментарии "Телеграфу" высказал свое мнение насчет возможных условий РФ.

– В России есть единственное условие мира – капитуляция Украины. Гибкость России только в том, что она не настаивает называть это "капитуляцией" – подчеркнул он.

Собеседник отметил, что мира по дипломатическому пути сейчас не будет и не может быть.

– Будет победа России и этническая чистка в Украине, которую миром назвать будет невозможно. Требования России будут такими, чтобы добиться конца существования Украины как суверенного государства. Они будут меняться и уточняться все время, чтобы избежать любых щелей для Украины – подытожил нардеп.

"Заявления Лаврова — это политический манёвр"

Украинский политолог и историк Евгений Магда также поделился с "Телеграфом" своим мнением о возможных условиях России.

– Я думаю, что заявления Лаврова о подготовке какого-то меморандума о достижении мира с Украиной – это не что иное, как политический маневр. Потому что на прошлой неделе и Путин и Медведев говорили о буферной зоне размером во всю территорию Украины. Лавров говорил, что им нужен новый руководитель Украины, новое законодательство Украины.

Они вообще ничего не допустят. Эта вся риторика, она на самом деле не конструктивна и не адекватна. Она не повлечет за собой качественных изменений в российской политике. И это нужно понимать, и это нужно учитывать и доносить это максимально до наших партнеров – подытожил эксперт.

"В меморандуме ничего нового"

Политолог Тарас Загородний считает, что ничего нового в меморандуме от России ожидать не стоит.

– То, что наговорил Путин за последний год, что Украина должна покинуть четыре области и официально отказаться от НАТО, отказаться от мобилизации, сократить армию, провести "денацификацию". Все это будет. Я ничего не жду — говорит собеседник.

"Путин и Лавров тянут время"

Бывший дипломат и политолог Дмитрий Чекалин считает, что сейчас делать прогнозы — это неблагодарное дело, поскольку ситуация может разворачиваться абсолютно неожиданно.

– Путин с Лавровым тянут время. Не хотят нервировать Трампа и находят любой повод, чтобы затягивать решение какой-то даже формулы переговоров. Речь идет о меморандуме, в котором будет определен дальнейший формат — подчеркнул он.

Какими могут быть условия России — мнение ИИ

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok насчет того, какие условия может выдвинуть со своей стороны Россия.

По его мнению, условия, вероятно, могут включать те требования, которые уже ранее были упомянуты в 2022–2025 годах:

Территориальные требования. Признание Украиной и международным сообществом принадлежности Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России. Это включает полный вывод украинских вооруженных сил из этих регионов.

Признание Украиной и международным сообществом принадлежности Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России. Это включает полный вывод украинских вооруженных сил из этих регионов. Нейтральный статус Украины. Подтверждение внеблокового и безъядерного статуса Украины, включая запрет на вступление в НАТО.

Подтверждение внеблокового и безъядерного статуса Украины, включая запрет на вступление в НАТО. Демилитаризация. Значительное сокращение вооруженных сил Украины, включая ограничение номенклатуры вооружений и численности армии до минимального уровня.

Значительное сокращение вооруженных сил Украины, включая ограничение номенклатуры вооружений и численности армии до минимального уровня. "Денацификация". Этот термин Россия использует с первых дней полномасштабного вторжения, потому, вероятнее всего, он также будет озвучен в новых условиях.

Этот термин Россия использует с первых дней полномасштабного вторжения, потому, вероятнее всего, он также будет озвучен в новых условиях. Снятие санкций. Россия может потребовать снятия всех международных санкций, введенных против нее еще с 2014 году и усиленных после 2022 года, как условие для долгосрочного мира.

Россия может потребовать снятия всех международных санкций, введенных против нее еще с 2014 году и усиленных после 2022 года, как условие для долгосрочного мира. Экономические и инфраструктурные условия. РФ может предложить условия, связанные с восстановлением экономических связей, включая транзит газа через Украину, или доступ к украинским портам для российских грузов.

Обмен пленными "1000 на 1000"

22 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение списка на обмен. Аналогичный список с украинской стороны был передан России, о чем заявил заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Первый этап обмена состоялся 23 мая. Зеленский сообщил, что домой вернулись 390 украинцев – военных и гражданских. Обмен стал результатом произошедших ранее в Турции переговоров.

По его словам, украинская сторона проверяет каждую фамилию и тщательно прорабатывает информацию о каждом пленнике. Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к процессу, и подчеркнул важность возвращения каждого украинца.

Второй этап прошел 24 мая. В этот день Украина вернула домой еще 307 военных.

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек", — говорится в сообщении.

Третий этап состоялся 25 мая. В ходе заключительной части вернули домой еще 303 украинских защитника.

"В настоящее время возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", — сказал Зеленский.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук 23 мая назвала несколько фамилий тех, кто вернулся после длительного плена с 2022 года. Речь идет о защитниках с Прикарпатья:

Игорь Гуменяк из Ивано-Франковской общины

из Ивано-Франковской общины Емельян Кабан из Иезупольского общества

из Иезупольского общества Владимир Козар из Рогатинщины

из Рогатинщины Василий Косован из Снятинщины

из Снятинщины Петр Марцинко из Тисменицкой общины.

Во Львовской ОГА сообщают, что среди шести героев из Львовщины, которых сегодня удалось вернуть из вражеского плена – Владимир Гнидин и Василий Волошинский. Владимир из села Сулятичи Стрыйского района. Защищал Украину в составе 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Его плен длился почти 19 месяцев. Василий родом из села Купновичи на Самборщине. Служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Попал в плен в январе 2023 года.

В Закарпатской ОВА пишут, что среди освобожденных сегодня из российского плена – десять закарпатцев: Василий Бенжак, Иван Глагола, Сергей Грига, Сергей Линник, Петр Малешко, Василий Марко, Олег Мартыненко, Сергей Толкачев, Александр Шницер, Михаил Шпак.

В Волынской ОВА сообщают, что среди первых 390 человек оказались 10 волынян:

Бас Иван Анатольевич , с.Дроздни Ковельского района,

, с.Дроздни Ковельского района, Свекла Анатолий Павлович , с. Залесье Камень-Каширского района,

, с. Залесье Камень-Каширского района, Герасимчук Юрий Евгеньевич , г.Луцк,

, г.Луцк, Гулян Василий Николаевич , г.Ковель,

, г.Ковель, Думич Валентин Сергеевич , с.Подгайцы Луцкого района,

, с.Подгайцы Луцкого района, Колня Валерий Романович , с.Бубнов, Владимирский район,

, с.Бубнов, Владимирский район, Ривера Александр Николаевич , с.Борочиче Луцкого района,

, с.Борочиче Луцкого района, Семенюк Константин Данилович , с. Севериновка в Камень-Каширском районе,

, с. Севериновка в Камень-Каширском районе, Хомич Валерий Николаевич , г.Ковель,

, г.Ковель, Тарасюк Андрей Андреевич, поселок Старая Выжовка.

Позже руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал полный список вернувшихся из плена украинцев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший глава МИД Павел Климкин считает, что сейчас Путин не будет проводить личную встречу с Зеленским. По его мнению, есть лишь одно условие такой встречи.