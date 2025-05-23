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У Путіна будуть козирі? Військовий експерт оцінив шанси росіян на новий наступ на Київ

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

Окупанти можуть влаштувати демонстрацію сили у Чорнобильській зоні

Для повторного наступу на Київ із Білорусі росіянам потрібне угруповання у 150-200 тисяч військовослужбовців. Однак для цього доведеться зняти ці сили з Донбасу, припинивши наступальні бойові дії на сході України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, чому наступ росіян на Київ обернеться крахом.

Більше читайте у публікації: «Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом».

За його словами, окупанти війська і ЗСУ зайшли в оперативний глухий кут. Тож хоч би де рухалися російські війська, вони будуть знищуватися.

— Можна уявити, що вони формують угруповання під прикриттям навчань «Захід-2025» у липні-серпні десь в районі Волині на білоруській території і починають рухатися. Що вони отримають? Повне фіаско і крах. У них загине дуже багато військовослужбовців, тому що не може російська армія зараз проломити українську. Так само, як і українській армії зараз важко рухатися. І ми це бачимо по ситуації в Курській, Білгородській області. Тактичні дії ми можемо проводити, але не більше, — каже військовий експерт.

При цьому він висловив думку, що ЗСУ не мають проблем зайти в Брянську область.

— Зайти в область це одне, а прорватися на 100 кілометрів глиб — зовсім інше питання. Чи можливо це зараз? Я дуже сумніваюся, що росіяни зможуть прорватися десь на 50-100 кілометрів. На п'ять кілометрів можна спробувати зайти, втративши 20-30 тисяч військових. Якщо їм це підходить для демонстрації якоїсь сили, вони можуть, звісно, це спробувати. Це ж було у Вовчанську: зайшли на 5-10 кілометрів і на цьому все закінчилося. Вони втратили величезні ресурси, військового сенсу точно ніякого, — наголошує директор New Geopolitics Research Network.

На його думку, така ж ситуація буде у ворога з наступом на Київ.

Піти на Київ, звісно, можна спробувати. Зайти на п'ять кілометрів в Чорнобильську зону і потім там загинути? Це можна зробити. Але який сенс? Щоб Путін потім сказав, що росіяни мають [козирні] карти на руках, а Україна не має? — поставив риторичне запитання аналітик.

Вони більше до Києва не наблизяться. Вони можуть навіть не мріяти це здійснити, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше він пояснив «Телеграфу», чи змінять ситуацію на фронті 100 «Таурусів».

Теги:
#Київ #Провал #Наступ #Чорнобильська зона #Козир #Михайло Самусь