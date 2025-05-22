Який шанс, що Путін приїде на наступні переговори з Україною: ЗМІ обґрунтували

Є кілька важливих причин

Кремль остудив очікування Вашингтона стосовно потенційної мирної ініціативи за участю Папи Римського. Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, у якій обговорювалася можливість залучення Святого Престолу до врегулювання війни в Україні, стало відомо, що російська сторона не виявляє ентузіазму щодо цієї ідеї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом дискусій. За словами співрозмовників, Кремль наразі не планує візиту Путіна ані до Ватикану, ані до будь-якого іншого місця для проведення прямих перемовин. Натомість там зосереджені на переговорах технічного рівня, що минулого тижня поновилися у Стамбулі.

Як зазначив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, "жодних домовленостей" щодо зустрічі в Ватикані наразі не існує. Попри це, за даними Bloomberg, тривають закулісні консультації європейських дипломатів щодо можливої ролі Папи як посередника, і переговори в Ватикані потенційно можуть відбутися вже наступного тижня – за умови згоди Москви.

Американські чиновники, згідно з джерелами видання, перебувають у контакті з Києвом, щоб узгодити підходи до можливих переговорів. Також Сполучені Штати донесли до російських представників, що небажаною є участь "жорстких" переговірників, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію у Стамбулі.

Проблеми нейтральності Ватикану й особиста безпека Путіна

Складність ініціативи, як зазначає Bloomberg, також пов’язана з тим, що Москва не вважає Ватикан повністю нейтральною стороною у війні. На це накладаються ще й складні історичні відносини між Римо-католицькою та Російською православною церквами. Патріарх Кирило, що очолює РПЦ, залишається послідовним прихильником Путіна та підтримує війну проти України. А остання зустріч Папи Франциска та патріарха Кирила відбулася у 2016 році на Кубі – це була перша подібна зустріч з часів Великого розколу 1054 року.

Крім того, Італія, в якій розташований Ватикан, є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт Путіна. Тому, за словами прокремлівського політолога Сергія Маркова, російський президент не може прибути до Італії з міркувань особистої безпеки.

Шанси на діалог залишаються, але до миру далеко

Попри усі перешкоди, дискусії про формат можливих перемовин тривають. У середу Папа Франциск підтвердив готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів – про це заявила канцелярія прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що участь Ватикану є спільною ініціативою з Італією та зазначив: "Мир має починатися із припинення вогню".

Втім, до підписання мирної угоди ще далеко – для цього потрібна особиста зустріч Трампа, Путіна та Зеленського. Її не було згадано під час останнього телефонного діалогу лідерів США та Росії. Російська делегація, за даними агентства, наполягає на жорстких умовах – зокрема повній передачі під контроль Москви чотирьох частково або повністю окупованих регіонів України. Такі вимоги Україна та її західні союзники вважають неприйнятними.

Росія, як вважають джерела в Кремлі, віддає перевагу Туреччині як майданчику для майбутніх переговорів – у тому числі тому, що саме тут у 2022 році обговорювався попередній варіант меморандуму. Це може свідчити про спробу повернення переговорного процесу до початкової точки.

Святий Престол, як історичний посередник у глобальних конфліктах, зберігає потенціал для впливу – він відігравав важливу роль у нормалізації стосунків між США та Кубою та розв’язанні прикордонної суперечки між Аргентиною та Чилі. Проте, за словами релігієзнавиці Ксенії Лученко, для Кремля Ватикан буде "дуже складним вибором". Якщо ж це буде єдиним шансом укласти масштабну угоду з Трампом – Путін може змінити позицію, хоча й спробує перед цим нав’язати альтернативні формати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін заговорив про меморандум щодо "можливого майбутнього мирного договору". Однак невдовзі в Росії озвучили перешкоду для його укладення — заявили, що, мовляв, український народ спочатку має обрати нове керівництво.