В МЗС розкрили, якою може бути зустріч Зеленського та Путіна

Щодо зустрічі конкретних домовленостей ще немає

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ допускає можливість проведення майбутньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним у розширеному форматі. Українська сторона хотіла б, щоб до таких перемовин долучився президент США Дональд Трамп.

Про це Сибіга повідомив під час спілкування з журналістами у п’ятницю, передає Укрінформ. За його словами, саме під час попередньої зустрічі у Стамбулі було досягнуто конкретних домовленостей, зокрема щодо обміну військовополоненими, реалізація якого вже розпочалась.

Крім обміну, сторони мають обговорити параметри безумовного перемир’я, над чим обидві сторони наразі працюють.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна наполягає на участі європейських держав у будь-якому форматі майбутніх перемовин. Також він підтвердив, що Ватикан залишається одним із можливих місць для проведення саміту, підкресливши вдячність Папі Леву XIV за ініціативу.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після телефонного контакту з президентом РФ глава Білого дому повідомив європейським лідерам, що більше не наполягає на негайному припиненні вогню в Україні та не підтримує запровадження нових санкцій проти Росії.