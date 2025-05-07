Путін знову лякає Україну "Орєшніком"? Чому заяви російських ЗМІ це блеф

Погроза Путіна пролунала просто перед "перемир’ям"

Удар "Орєшніком" по Києву нібито прямо зараз розглядають у Москві. Це, як лякають російські пропагандисти, має стати "відповіддю" за неприйняття Україною парадного "перемир’я" Путіна.

"Телеграф", аналізуючи попередні прецеденти із "чудо-зброєю" Кремля, розповідає про те, що може стояти за цими гучними заявами.

"Орєшнік" по Києву

Перед 9 травня низка російських пабліків практично одночасно випустили пости з новиною про нібито можливий удар ракетою "Орєшнік" по Україні.

Деталі: у Москві, мовляв, припускають, що Київ не прийме триденне перемир’я, оголошене раніше Володимиром Путіним. Там переживають, що удари по Росії невідомими безпілотниками, ймовірно, продовжуватимуться і після настання відповідної дати. Також у Кремлі бояться і якихось "серйозніших провокацій".

Все сказане вище нібито може стати приводом для застосування "Орєшніка".

"Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони РФ визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності. За попередньою інформацією, за таку мету було обрано Київ ", — пишуть росЗМІ.

Цікавий момент: новина про "Орєшнік" з’явилася у пабліків практично одночасно, але кожен із них посилається на свої "джерела" у Кремлі. При цьому тексти в них практично ідентичні. Така синхронність може говорити про сплановану інформаційну операцію.

Пост рівно о 9:00 може додатково говорити про те, що публікація була заздалегідь запланована

Контекст

28 квітня Володимир Путін оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 до 11 травня. Точний час 6 травня підтвердила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова: опівночі з 7 на 8 травня – на 72 години.

оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, Точний час 6 травня підтвердила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова: У відповідь президент України Володимир Зеленський виступив з різкою заявою. Він підкреслив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний мир. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я із РФ, але наполягає на 30-денному припиненні вогню.

Він підкреслив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний мир. Президент Володимир Зеленський заявив, що У Путіна проігнорували пропозицію України.

3 травня Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я". Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду.

"Україна готова до перемир’я з 7 травня, але на 30 днів", — додав Зеленський.

В останні кілька днів на Росію почастішали нальоти невідомих дронів. Вибухи та тривоги у якийсь момент стали щоденними, зокрема для жителів Московської області.

Що таке "Орєшнік"

Балістична ракета "Орєшнік" — сучасна військова технологія. Вона відноситься до балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Можливі характеристики ракети:

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Блеф чи реальна загроза?

Ракета "Орєшнік" є небезпечною зброєю і її загрозу, як і будь-яку іншу, не можна ігнорувати. А враховуючи її швидкість, то на тривоги слід звертати особливу увагу.

Ба більше, знаючи про любов росіян до провокацій, які прив’язані до гучних дат, підвищену пильність потрібно зберігати у будь-якому випадку. Це навіть не стосується самого "Орєшніка". Ворог підступний і від нього можна очікувати всього.

Чи блефують росіяни?

Історія з "Орєшніком" тягнеться вже давно, а щоб зробити можливі висновки про наміри росіян можна звернутися до минулого та реальних фактів.

Один раз

Росія вдарила "Орєшніком" по Україні лише один раз — 21 листопада 2024 року по місту Дніпро. У той же день Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні. При цьому, як писали в Reuters, посилаючись на джерела в українському уряді, то була "болванка". Мовляв, у бойових частинах, яких було шість, не було вибухівки. Ракета була навчальною. І таким чином російське керівництво вирішило відповісти на дозвіл України бити західними ракетами по території РФ.

Але багато погроз

З того часу росіяни практично регулярно погрошують Україні "Орєшніком". Зокрема:

А що із фактами?

Ще в грудні 2024 року, під час чергових страшилок росіян медіааналітик, журналіст та блогер Назар Приходько показував на одному факті, як, на його думку, можна розпізнати блеф росіян із "Орєшніком". Це реакція посольств. Річ у тому, що перед першим ударом "Орєшніка" по Дніпру масово закривалися посольства в Україні. До того ж за кілька днів. Зараз такого немає;

7 лютого після фейкового пуску "Орєшніка" в ЦПД пояснили, чому його не могло бути: "Росія у разі подібних пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було". Наразі також немає інформації про те, що західних союзників хтось попереджав про таке;

Не та ситуація. Значно ескалювати ситуацію під час мирних потуг Трампа було б необачним рішенням для Путіна.

Значно ескалювати ситуацію під час мирних потуг Трампа було б необачним рішенням для Путіна. Реакція влади: у ЦПД при РНБО припускають, що нові пргрози – це блеф.

Цілі

Причина, через яку вкид про нібито атаку "Орєшніка" може бути блефом, очевидна. "Перемир’я" до 9 травня, як казав політолог Олександр Леонов, насправді спричинене страхами Путіна перед Україною. Політолог вважає, що головною причиною цього перемир’я є спроба уникнути ударів з боку України вглиб російської території. Путін боїться репутаційного ляпаса перед своїми союзниками.

А Україна, судячи з останніх подій, не погоджується підігравати Путіну в його парадному фарсі. Не допомагає навіть офіційний візит глави Китаю, який 7 травня має приїхати до Москви.

Блеф і погрози з метою примусити Україну до "перемир’я" є найімовірнішою ціллю. Із цим, до речі, згоден і голова ЦПД Олексій Коваленко.

"А взагалі, всі оці страшилки про "Орєшнік" означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є "Орєшнік", — вважає він.

"Телеграф" також звернувся і до ШІ, щоб той аналізуючи всі "за" і "проти" висловив свою думку з цього приводу. Він відповів, що з ймовірністю 60-70% це блеф.

Висновок

Найімовірніше Путін вирішив піти на блеф, щоб випросити перемир’я для параду на 9 травня. Проте ігнорувати тривоги, як завжди, не можна в жодному разі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за скільки хвилин російська ракета "Орєшнік" може долетіти до столиць Європи (інфографіка).