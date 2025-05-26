Голлівудські сценарії від західних ЗМІ: чому істерія навколо "нових" атак Росії грає на руку Путіну

Західна преса пише про "непереможну" Росію

Провідні західні видання активно обговорюють посилення російських атак на Україну та нові "смертоносні" технології ворога, тим часом як в Україні нібито все погано і вона ледь-ледь може протистояти Росії. Водночас можна помітити цікаву закономірність: такі публікації зазвичай з'являються одночасно з активізацією наземних дій російських військ.

Financial Times та The Economist опублікували матеріали про нібито нові можливості російської армії. Зокрема, FT пише, що Росія зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує їх.

Журналісти стверджують, що останні російські бомбардування – це лише початок більш масштабних атак. За словами авторів матеріалу, коли почнеться наземний наступ, обстріли нібито значно посиляться.

The Economist повідомляє, що російські "шахеди" тепер керуються через ботів у Telegram. У збитому дроні знайшли записку з інформацією про те, що безпілотники передають операторам відео та дані про політ у реальному часі через месенджер. Видання також інформує, що нові дрони стали менш чутливими до засобів радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються виключно на GPS-навігацію.

А що кажуть українські експерти?

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Коваленко також повідомив про зміни в тактиці російських атак. 25 травня Одесу атакували безпілотники з висоти 3 кілометри — це робить перехоплення їх мобільними вогневими групами майже неможливим. В одній з областей зареєстровано висоту польоту дронів 4900 метрів. Для перехоплення на таких висотах потрібна авіація та зенітно-ракетні комплекси малого і середнього радіуса дії.

Інформаційна війна — частина стратегії?

Водночас експерти звертають увагу на цікаву закономірність: активізація паніки у західній пресі зазвичай збігається з російськими спробами активізуватися на фронті. Такі публікації стають частиною інформаційної війни, яку Москва веде не гірше за звичайну.

Росія дійсно активізувалася одразу на кількох напрямках фронту. Водночас інформаційна складова підсилює технологічну перевагу ворога, особливо враховуючи те, що багато людей читають лише заголовки.

"Записки в шахедах — це якийсь Голлівуд, — зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі Telegram-каналу "Труха Україна". — Щодо дистанційного керування — росіяни ще з минулого року встановлювали камери на них і деякі шахеди під час атак керували дистанційно, немає в цьому жодної сенсації, давно це відомо".

Україна відповідає симетрично

Попри те, що останні дві ночі в Україні були дуже складними, росіянам також дісталось. Вночі проти 26 травня українські безпілотники атакували військові підприємства в Тулі та завод у Єлабузі, де виготовляють копії іранських дронів. Крім того, постраждав Дмитрівський хімзавод в Іванівській області — там виробляють вибухівку. За день до того у Росії також вили сирени і чули вибухи.

Попри інформаційний тиск, який чомусь підтримують західні медіа, українські Збройні Сили як працювали успішно, так і продовжують працювати, зокрема використовуючи власні безпілотники для виконання задач не лише на фронті, але й у глибокому тилу в РФ.

Така ситуація повторюється регулярно: коли Росія намагається активізуватися десь на фронті, починається активна кампанія у західній пресі про нібито критичне становище України.

Нагадаємо, Росія дійсно активізувалась на фронті, проте більшість успіхів — не більше ніж вигадка. Зокрема, російські пропагандисти уже кілька разів начебто захоплювали частину Сумщини, а також "виходили" на адмінкордон з Дніпропетровською областю. Проте ЗСУ просто виконують свою роботу. Як результат — за три дні (24,25 та 26 травня) Росія втратила понад 3100 окупантів (за даними Генштабу).