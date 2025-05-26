"Днище уже просвечивает". Аналитики объяснили, когда российское наступление выдохнется

У Украины есть шанс переломить ход войны осенью? Эксперты рассказали "Телеграфу" о ресурсах РФ, новой тактике и основных целях Путина

В последнее время в медиапространстве значительно увеличилось количество сообщений-страшилок о том, что наступление на Харьков, Сумы уже началось, что россияне прорвали границу, вышли на админграницу с Днепропетровской областью и тому подобное. В этом им, неизвестно или сознательно, но помогают ведущие западные СМИ, публикующие информацию о новых возможностях России, "смертоносное оружие", и что Украина едва противостоит войскам РФ.

"Телеграф" расспросил экспертов о том, действительно ли наступление уже началось, что будет основной "фишкой" вражеских атак и есть ли у ВСУ достаточно ресурсов для обороны.

Политический обозреватель Дмитрий Снегирев отмечает, что говорить о начале нового наступления некорректно: "Наступление не прекращалось. Для того, чтобы начать новое наступление, нужно закончить старое. Если за апрель месяц у нас территориальные потери на уровне 170 квадратных километров, то это свидетельствует о том, что наступление продолжается".

Военный эксперт Евгений Дикий соглашается с этой оценкой: "Где-то когда осенью 2023-го года стало понятно, что все — мы достигли своего максимума, мы забуксовали в их обороне, застряли в этой линии Суровикина ("Линия Суровикина" или "линия Фаберже" — фортификационные сооружения РФ, которые они построили после успешного контрнаступления Украины в 2022 году, на Харьковщине, Донетчине, Луганщине — Ред.). Вот в этом моменте они перешли к наступательным действиям". По словам Дикого, пик наступления врага пришелся на прошлое лето и осень. Сейчас россияне практически "выдохлись".

Основные направления ударов

Снегирев подробно описал враждебные планы: "Основное направление удара оккупантов на Донецком направлении — это не Покровское, а славянско-краматорское, для угрозы захвата Константиновки с последующим выходом на линию Славянск — Краматорск — Дружковка".

Эксперт объясняет логику российского командования: "Решают для себя несколько вопросов одновременно. Это, соответственно, контроль над промышленными городами, крупнейшими в Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем украинской стороны". Они также не отказываются от выхода на админграницы Донецкой области, чтобы хоть как-то оправдать проведение СВО.

На Покровском направлении враг будет пытаться создать угрозу оперативного оцепления украинских подразделений. "На Покровском направлении они будут пытаться создать угрозу оперативного окружения, то есть фактического блокирования подразделений Сил обороны Украины в этом направлении", — отмечает Снегирев.

"Что касается прогнозов, то они могут пытаться штурмовать промышленные города, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это города, которые фактически переходят один в другой, агломерация. Плюс там же есть господствующие высоты, Карачун, — за*бутся атаковать", — сказал Снегирев.

Кроме того, есть экономическая логика дальнейших наступательных действий. "Не дать возможности реализации планов по добыче украинских недр согласно подписанному с Соединенными Штатами договору. В первую очередь речь идет о залежах сланцевого газа под Славянском (так называемое Юзовское месторождение). Это одно из крупнейших месторождений в Европе, которое дало бы возможность Украине получить энергетическую независимость. "К сожалению, еще в 2012 году вопрос разработки сланцевого газа был заблокирован всеукраинским объединением "Свобода" на политическом уровне. А в 2014 году не случайно Гиркин со своей бандой зашел именно в Славянск — чтобы сорвать планы американского Shell по добыче сланцевого газа.

Ресурсы РФ почти исчерпаны

Евгений Дикий говорит, что у РФ заканчиваются запасы: "Они уже сейчас не просто воюют, а довоевывают с помощью складов, которые покинул Советский Союз на время Третьей мировой войны. Они их начали расконсервировать еще в 2022-м, пока они их уже добирают".

Если запасы оружия РФ когда-то считались бездонной дырой, то сейчас, как говорит эксперт, "днище просвечивает". По его оценке, технических ресурсов у россиян осталось критически мало: "У них реально железа, ну, по некоторым позициям до осени этого года, а по тем позициям, где у них лучше всего — ну, где-то к лету следующего". Артиллерии у них вообще бы не было, если бы не Северная Корея, подарившая фактически год боевых действий. Но не факт, что она такое сделает во второй раз.

Что касается человеческих ресурсов, то здесь ситуация несколько лучше для врага: "Их более 600 тысяч сейчас на фронте. А вот с пополнением этих 600 тысяч уже большие проблемы. Они уже на сегодняшний день не покрывают свои потери", то есть армия фактически стачивается о нашу оборону.

"Еще можно делать вид, что все не так плохо. И, собственно, задача их армии сейчас максимально делать нереальную картинку, что она вроде бы такая же мощная, как была раньше. Что она дальше все время в наступлении, что полностью за ними инициатива и так далее", — говорит Евгений Дикий, объясняя, что умение россиян блефовать никуда не делось.

Россияне меняют тактику

Армия РФ практически перестала использовать бронетехнику на фронте . Но во время наступления им нужна какая-то "фишка", чтобы застать нас врасплох.

Дмитрий Снегирев утверждает, что россияне вынуждены менять свою тактику. "Они меняют свою тактику, они уже перестали использовать бронетехнику, колесную технику". Военные РФ переходят на скоростную технику: "мото-авто техника, это соответственно мотоциклы, мопеды, баги, легковой транспорт. То есть все, что можно использовать как расходный материал, поскольку техника мгновенно уничтожается дронами. Плюс будут использовать FPV-дроны на оптоволокне".

Чем Россия получит преимущество на фронте

Российская Федерация имеет преимущество в авиабомбах, она обязательно будет продолжать их использовать на фронте. "Основное преимущество, которое дает возможность для тактических успехов" — использование управляемых авиабомб, отмечает Снегирев.

Кроме того, Евгений Дикий предупреждает о появлении нового поколения вражеских дронов: "Они сейчас испытывают новое поколение дронов — похожих на Ланцеты, но уже не нуждающихся в участии оператора, которые полностью на искусственном интеллекте и сами себе выбирают цели". По его словам, эти системы могут оказаться серьезной проблемой летом, поскольку они не различают военные и гражданские цели.

Несмотря на вызовы, у украинских защитников также есть козыри. Снегирев говорит, что после разговора Трампа с Путиным Европа сняла вопрос реэкспорта, то есть поставки американского оружия из третьих стран, которые были поставлены на паузу еще во времена Байдена. "Это передача Австралией танков Абрамс, которая затягивалась долго. Нидерланды заявили, что на этой неделе передадут все F-16".

Впрочем, Украине нужно с пользой использовать время до осени, считает Евгений Дикий. "Если мы наконец-то сейчас по-настоящему займемся этими вещами, то тогда, когда осенью их армия "выдохнется" — вот тогда можно будет и поменяться с ними ролями".

Ранее "Телеграф" также писал, какие "условия мира" Россия может передать Украине. Заявления Лаврова о почти готовом меморандуме по завершению войны, скорее всего, являются обманным маневром.