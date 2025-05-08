Рада ратифікувала угоду з США щодо мінералів

Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоди про копалини між США та Україною. Вже за кілька тижнів почне роботу Американсько-Український інвестиційний фонд.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що підтримало ратифікацію 338 депутатів, жоден не проголосував проти, але 9 нардепів не голосували взагалі.

Як голосували фракції:

Слуга народу — 210

Європейська Солідарність — 23

Батьківщина — 22

За життя — 18

Голос — 12

Відновлення України — 12

За майбутнє — 10

Довіра — 18

Позафракційні — 13

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, з моменту ратифікації усю діяльність фонду, партнерства і виконання Угоди буде чітко прокомунікована урядом. Весь процес має бути абсолютно прозорим.

"Підрив стратегічного українсько-американського партнерства — це удар передусім по національній безпеці. Це гра на руку всім, хто хоче, щоб Сполучені Штати забули про підтримку України. Цього не можна було допустити", — йдеться у повідомленні.

Чого очікувати після ратифікації

Ратифікація — це один з важливих процесів набуття чинності будь-якої міжнародної угоди. Внаслідок голосування Ради уряд фактично визнає законність і чинність цієї угоди, тобто підтверджує згоду держави дотримуватися умов міжнародної угоди.

Відомо, що Комітет з міжнародної політики вніс кілька пропозицій до тексту:

угода діє на всій території України у межах міжнародно визнаних кордонів;

будь-які додаткові домовленості про створення фонду відновлення не можуть суперечити цій угоді;

ратифікація основної угоди не означає автоматичної ратифікації чи схвалення інших "технічних" угод, що деталізують механізми реалізації фонду.

Наразі Україна підписала політичну частину угоду, але саме технічна буде забезпечувати функціонування фонд. Її буде укладати американська корпорація DFC та українське Агентство з підтримки державно-приватного партнерства.

За словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, тільки одна угода про інвестфонд буде ратифікована в парламенті, а решта не потребує затвердження депутатами.

"Так. Тільки перше. Наступні носять імплементаційний характер і не потребують голосування", – сказав прем'єр.

Після ратифікація почнеться процес підписання технічної угоди, яка і визначить те, як діятиме фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що угода про копалини може стикнутися з підводними каменями у Раді.