Вікно можливостей Путіна на Харківщині обмежене: що відомо про наступ РФ і поточну ситуацію (карта)

Активність армії зросла

Росія нібито стягнула понад 50 тисяч військових до кордону з Харківщиною, аби почати свій наступ. Очільник Росії Володимир Путін має всього "чотиримісячне вікно" можливостей.

Про це пише Sky News. Зазначається, що підвищену активність армії РФ біля кордону з Харківською областю фіксують вже пару тижнів.

"Залишки 50-тисячних російських сил після операції на Курщині розташувалися одразу за кордоном з Харковом", — йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що вже зовсім скоро Росія почне наступ на Харківщину. Адже ресурси Кремля не витримають активного бою в осінньо-зимовий період. Тому Путін має всього "чотиримісячне вікно можливостей", перш ніж погода почне погіршуватися.

Однак на думку начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, кремлівські війська продовжують накопичуватись біля Харківської області. А це вказує на підготовку до потужного штурму.

"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. Загалом, у них нічого не виходить", – заявив Помагайбус.

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк впевнений, що накопичення військ Росії відбувається внаслідок "витіснення України" з території Курської області, яка знаходиться недалеко від Харкова.

Водночас у Генштабі ЗСУ не повідомляють про підвищену активність росіян на Харківському напрямку. Так, станом на 24 травня 16:00 там було зафіксовано три бойових зіткнення.

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