В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу: что известно об идее

В Украине могут смягчить правила выезда для мужчин до 25 лет

В депутатской среде появилась идея о том, чтобы немного ослабить запрет на выезд за границу и дать возможность выезжать мужчинам до призывного возраста — до 25 лет. Однако в этом случае есть один нюанс.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, послабления он обсуждал с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Но сейчас это нельзя анонсировать как решение. Пока данная тема остается на уровне идеи, которая обсуждается.

— Мы обговаривали с главой Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста, более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и так далее, — сказал Лисовой.

Справка: В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации до 25 лет.

Министр образования также пояснил, почему именно сейчас идет вопрос о реформах, а не после войны. В настоящее время в Украине хотят создать качественную среду для молодежи, которая уехала за границу. И сформировать понимание для детей, которые еще участия в школах, , что в Украине есть перспектива, есть отличные университеты, что в здесь есть возможность роста и, на самом деле, Украине — страна возможностей.

При этом Лисовой добавил, что родители, естественно, в первую очередь заботятся о безопасности своих детей. И часто решение принимают за них.

Министр также подтверждает, тенденцию выезда старшеклассников за границу. Некоторые выезжают в другую страну только на время, а некоторые остаются там, но учиться продолжают в своих украинских школах, но только уже в режиме онлайн.

Лисовой говорит, что статистику по выездам старшеклассников собирать довольно тяжело, потому сложно сказать, сколько точно детей уехали. Украинские политики настроены на то, чтобы возвращать нашу молодежь и детей.

В то же время отметим, что некоторые депутаты видят один выход, чтобы молодежь не уезжала — закрыть границы. Однако Лисовой не согласен с таким видением ситуации.

— Есть два подхода — мы или либерализируем, даем свободу. Это нейтрально-противоположное решение. Или мы просто закрываем границы для всех. И мне с ценностной точки зрения ближе все-таки либерализация, доверие и свобода — пояснил Лисовой.

Министр напомнил, что по инициативе президента Владимира Зеленского в прошлом году была открыта возможность для академической мобильности. Тогда очень многие студенты-мужчины призывного и не призывного возраста уехали за границу. Абсолютное большинство из них вернулось, однако есть и те, кто предпочел остаться за границей. По словам Лисового, этот процент не критичный и даже был прогнозируемым.

— Если свобода и доверие – это наши ценности, тогда мы на этом и основываемся. Мы доверяем людям по умолчанию. И только когда люди дают нам основания для недоверия, тогда мы применяем для них другой подход.

И вот мое видение такое — мы разрешили академическую мобильность и университеты отправили своих детей — Киевский авиационный университет, бывший МАУ, отправил достаточно большое количество на академическую мобильность своей молодежи. Все до единого вернулись. Другой университет отправил и не вернулось 12% парней. Тогда вопрос к этому университету, как он отбирает эту молодежь на академическую мобильность. И вот для этого университета я тогда применял бы определенные санкции — высказал свое мнение Лисовой.

Справка: Академическая мобильность — это возможность студентов, преподавателей, исследователей, получать образование, преподавать, проходить стажировку или осуществлять научную деятельность в другом учреждении высшего образования или научном учреждении, как в Украине, так и за ее пределами, в соответствии с законом Украины "О высшем образовании".

Еще один вопрос, который "Телеграф" обсудил с Лисовым — сборка дронов детьми на уроках. Министр ответил, планируется ли это масштабировать, чтобы была специальная программа, и чтобы это было некой помощью ВСУ.

— Да, конечно. Я не думаю, что это будет помощь фронту. Программа скорее, будет связана с подготовкой инженеров для дефенс-техпредприятий. Очень многие колледжи в специальной сфере сегодня работают с этим. Уроки труда сегодня модернизируются. Речь не только о модернизации школьных лабораторий, но и школьных мастерских — говорит собеседник.

Лисовой добавил, что есть четыре ключевых направления — общая инженерия, то есть прототипирование, радиоэлектроника, дизайн и спецтехнология. Также речь идет об радиоэлектронике, общей инженерии и сборке инженерии различных беспилотных систем.

Напомним, ранее Герой Украины Владимир Жемчугов объяснил "Телеграфу", как научить подростков любить Родину.