Кому відкрито кордон у 2025 році: правила перетину для чоловіків

Вісім категорій українців можуть виїхати з України під час війни

У 2025 році питання виїзду чоловіків за кордон в умовах воєнного стану набуло нових змін та уточнень. Кабінет Міністрів України затвердив розширений перелік категорій чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон без згоди профільного міністерства чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №840, право на виїзд отримали:

чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації та чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей Героїв України — якщо чоловіку, дружині, сину, доньці, батьку, матері, брату або сестрі посмертно присвоєно звання Героя України.

Інші категорії, яким дозволено виїзд

Окрім нововведень, право на перетин кордону зберегли й інші категорії громадян:

люди, заброньовані на період мобілізації;

чоловіки, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки, що самостійно виховують дітей;

громадяни, які доглядають родича з інвалідністю, у супроводі за цією людиною;

опікуни недієздатних осіб або людей з інвалідністю.

Необхідні документи для виїзду за кордон

Для перетину державного кордону чоловікам призовного віку необхідно мати при собі:

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);

документ, що підтверджує право на виїзд (наприклад, свідоцтво про народження дітей, медичний висновок про непридатність до служби або документ про бронювання).

Юристи підкреслили, що попри зміни, основні вимоги щодо документів залишаються незмінними — слід мати при собі військово-обліковий документ та підтвердження права на виїзд.

Раніше "Телеграф" писав, хто з хлопців до 22 років може виїхати з України під час війни. Виїхати за кордон можна за сімейними обставинами.