Помер прямо на сцені київського театру: як виглядає могила актора зі "Сватів" Бондаренко

Артист помер до приїзду "швидкої" допомоги

Серіал "Свати" був одним із найпопулярніших українських серіалів, але багатьох акторів, які зіграли в комедії, давно немає в живих. Серед них народний артист України Олександр Бондаренко, життя якого обірвалося просто під час вистави.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила українського актора та що з ним сталося. Ми дізналися, яким був творчий шлях Олександра Бондаренка.

Олександр Бондаренко — що відомо про актора

Український актор Олександр Бондаренко народився 11 вересня 1960 року у Києві, де закінчив школу та театральний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого. З 1984 Олександр був актором Київського національного театру російської драми ім. Л. Українки.

Олександр Бондаренко був актором театру ім. Л. Українки

Вперше в кіно Олександр з’явився в 1974 році, зігравши у фільмі "Слідую за своїм курсом". Загалом його фільмографія налічує понад 40 робіт, серед них і серіал "Свати". Бондаренко з’явився у 6-му сезоні в образі таксиста. Також він знявся у фільмах: Вперед, за скарбами гетьмана!", "Москаль-чарівник", Принцеса на бобах", "Циганка Аза".

Олександр Бондаренко знявся у понад 40 фільмах

За визначний творчий внесок у 1998 році Олександр Бондаренко став лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка, а у 2010 році отримав звання "Народний артист України".

Олександр Бондаренко в образі таксиста у "Сватах"

Який вигляд має могила Олександра Бондаренка і що з ним сталося

Український актор помер 29 січня 2013 року прямо на сцені київського театру під час вистави "1001 пристрасть, або Дрібниці життя". Актор читав довгий монолог, і йому раптово стало погано. Олександр випустив з рук реквізит та впав. Глядачі перші секунди не могли зрозуміти, що акторові справді стало погано.

Олександр Бондаренко помер просто під час вистави

Колеги намагалися зробити йому масаж серця, але Бондаренко помер до приїзду "швидкої" допомоги. Поховали його на Берковецькому цвинтарі у Києві поряд із батьком.

Як виглядає могила Олександра Бондаренка

На його могилі встановили пам’ятник із темного каменю із напівкруглою верхньою частиною, на якому намальовано його портрет. Поруч стоять вази із квітами.

Олександра Бондаренка поховано на Берковецькому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, від чого помер легендарний тренер Лобановський та як виглядає його могила. Наставника київського "Динамо" забрали до лікарні прямо зі стадіону.