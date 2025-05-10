Жив у Росії, але не захотів бути там похований: як виглядає могила українського режисера Віктюка

Тіло видатного діяча було перевезено до його рідного міста

Легендарний режисер Роман Віктюк помер на 85-му році життя в одній із московських лікарень. Але попри те, що він довгі роки він жив і працював у Російській Федерації, не хотів бути похованим на її землі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила народного артиста України та Росії Романа Віктюка та від чого він помер. Ми дізналися деякі подробиці.

Роман Віктюк — що відомо про українського режисера

Відомий театральний режисер та педагог Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові у сім’ї вчителів. У 1957 році він закінчив акторський факультет ДІТІСу та почав працювати провідним режисером у театрах Львова, Києва, Калініна та Вільнюса.

Роман Віктюк у молодості

Роман Віктюк почав ставити спектаклі, які мали великий успіх, його головним тріумфом була постановка "Служниці" (за п’єсою Жана Жене). Режисерський актив Віктюка в театрах Росії, України, Латвії, Литви, Фінляндії, США, Італії, Греції, Ізраїлю та інших країн склав понад двісті спектаклів.

Роман Віктюк працював у театрах різних країн світу

Крім цього, Роман Віктюк працював на телеканалах та займався викладацькою діяльністю. З 1970-х років легендарний майстер жив та працював у власному театрі в Росії, який так і називався "Театр Романа Віктюка". Але у жовтні 2024 року його приєднали до Театру на Бронній та дали нову назву — Сцена "Мельників".

Від чого помер Роман Віктюк і як виглядає його могила

Попри те, що режисер жив і будував кар’єру в Російській Федерації, після смерті він не хотів бути похований на її землі. В інтерв’ю "Гордону" близький друг режисера Сергій Перман розповів, що Роман Віктюк багато говорив про свою смерть, абсолютно спокійно, і хотів бути похований лише у рідному Львові, інших варіантів він не розглядав.

" У Москві, в Росії, та й по всьому світу він був неймовірно обласканий, його цінували як режисера, і як людину. І попри все, Роман Григорович вважав себе лише українським режисером зі Львова ", — зазначав Перман.

Роман Віктюк помер у Москві

Помер Роман Віктюк 17 листопада 2020 року на 85-му році життя. Офіційна причина смерті – тромбоемболія. Напередодні він потрапив до лікарні через зараження коронавірусної інфекції.

Роман Віктюк хотів бути похований лише у рідному Львові

Церемонія з ним пройшла спочатку у Росії, потім в Україні. Остання воля Віктюка була виконана – поховали його у Львові. Його могила знаходиться на Личаківському цвинтарі, де він придбав сімейний склеп, де також поховано його батьків.

Як виглядає могила Романа Віктюка

Романа Виктюка поховано на Личаківському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила експрезидента Кравчука. Вона два роки була без пам’ятника та у занедбаному стані.