Умер прямо на сцене киевского театра: как выглядит могила актера из "Сватов" Бондаренко

Артист скончался до приезда "скорой" помощи

Сериал "Сваты" был одним из самых популярных украинских сериалов, но многих актеров, сыгравших в комедии, давно нет в живых. Среди них народный артист Украины Александр Бондаренко, жизнь которого оборвалась прямо во время спектакля.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила украинского актера и что с ним произошло. Мы узнали, каким был творческий путь Александра Бондаренко.

Александр Бондаренко — что известно об актере

Украинский актер Александр Бондаренко родился 11 сентября 1960 года в Киеве, где окончил школу и театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. С 1984 года Александр был актером Киевского национального театра русской драмы им. Л. Украинки.

Александр Бондаренко был актером театра им. Л. Украинки

Впервые в кино Александр появился в 1974 году, сыграв в фильме "Следую своим курсом". Всего его фильмография насчитывает более 40 работ, среди них и сериал "Сваты". Бондаренко появился в 6-м сезоне в образе таксиста. Также он снялся в фильмах: Вперед, за сокровищами гетмана!", "Москаль-чародей", Принцесса на бобах", "Цыганка Аза".

Александр Бондаренко снялся в более 40 фильмах

За выдающийся творческий вклад в 1998 году Александр Бондаренко стал лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко, а в 2010 году получил звание "Народный артист Украины".

Александр Бондаренко в образе таксиста в "Сватах"

Как выглядит могила Александра Бондаренко и что с ним произошло

Украинский актер умер 29 января 2013 года прямо на сцене киевского театра во время спектакля "1001 страсть, или Мелочи жизни". Актер читал длинный монолог и ему внезапно стало плохо. Александр выронил из рук реквизит и упал. Зрители первые секунды не могли понять, что актеру действительно стало плохо.

Александр Бондаренко умер прямо во время спектакля

Коллеги пытались сделать ему массаж сердца, но Бондаренко скончался до приезда "скорой" помощи. Похоронили его на Берковецком кладбище в Киеве рядом с отцом.

Как выглядит могила Александра Бондаренко

На его могиле установили памятник из темного камня с полукруглой верхней частью, на котором нарисован его портрет. Рядом стоят вазы с цветами.

Александр Бондаренко похоронен на Берковецком кладбище

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