Умер прямо на сцене киевского театра: как выглядит могила актера из "Сватов" Бондаренко
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Артист скончался до приезда "скорой" помощи
Сериал "Сваты" был одним из самых популярных украинских сериалов, но многих актеров, сыгравших в комедии, давно нет в живых. Среди них народный артист Украины Александр Бондаренко, жизнь которого оборвалась прямо во время спектакля.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила украинского актера и что с ним произошло. Мы узнали, каким был творческий путь Александра Бондаренко.
Александр Бондаренко — что известно об актере
Украинский актер Александр Бондаренко родился 11 сентября 1960 года в Киеве, где окончил школу и театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. С 1984 года Александр был актером Киевского национального театра русской драмы им. Л. Украинки.
Впервые в кино Александр появился в 1974 году, сыграв в фильме "Следую своим курсом". Всего его фильмография насчитывает более 40 работ, среди них и сериал "Сваты". Бондаренко появился в 6-м сезоне в образе таксиста. Также он снялся в фильмах: Вперед, за сокровищами гетмана!", "Москаль-чародей", Принцесса на бобах", "Цыганка Аза".
За выдающийся творческий вклад в 1998 году Александр Бондаренко стал лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко, а в 2010 году получил звание "Народный артист Украины".
Как выглядит могила Александра Бондаренко и что с ним произошло
Украинский актер умер 29 января 2013 года прямо на сцене киевского театра во время спектакля "1001 страсть, или Мелочи жизни". Актер читал длинный монолог и ему внезапно стало плохо. Александр выронил из рук реквизит и упал. Зрители первые секунды не могли понять, что актеру действительно стало плохо.
Коллеги пытались сделать ему массаж сердца, но Бондаренко скончался до приезда "скорой" помощи. Похоронили его на Берковецком кладбище в Киеве рядом с отцом.
На его могиле установили памятник из темного камня с полукруглой верхней частью, на котором нарисован его портрет. Рядом стоят вазы с цветами.
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