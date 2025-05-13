Відвезли до лікарні прямо зі стадіону: від чого помер легендарний тренер Лобановський і як виглядає його могила

Валерія Лобановського не стало на 64-му році життя

Легендарний наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський, у якого залишилася дочка та онуки, помер рівно 23 роки тому, 13 травня 2002 року. Але пам’ять про нього продовжує жити, адже Лобановський змінив історію футбольного клубу та всього українського футболу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легендарного тренера та що з ним сталося. Ми дізналися деякі факти із життя Валерія Лобановського.

Валерій Лобановський — що про нього відомо

Валерій Лобановський, який став найтитулованішим футбольним тренером 20 століття, народився 6 січня 1939 року у Києві, де закінчив школу з медаллю. Вищу освіту Валерій почав здобувати у Київському політехнічному інституті, з якого пізніше відрахувався та став студентом Одеського політехнічного інституту.

У систему київського "Динамо" Лобановський потрапив 1955 року, коли до команди набирали корінних киян. Він відрізнявся своїм тактичним вишколом і гарною фізичною підготовкою. Особливо вміло він виконував удар "сухий лист".

Повноцінним футболістом основного складу Валерій Лобановський став із 1960 року. Як гравець він провів у вищій лізі 253 матчі та забив 71 гол.

Валерій Лобановський у молодості

Після закінчення ігрової кар’єри Валерій Лобановський став тренером футбольної команди "Дніпро", а 1973 року "взявся" за київське "Динамо". На той момент Лобановському було 35 років і він став наймолодшим в українському футболі тренером, який досяг приголомшливого успіху.

Валерій Лобановський був тренером команд "Дніпро" та "Динамо"

Його підопічні 8 разів вигравали золоті медалі чемпіонатів, 4 рази – срібні та 2 – бронзові. Київське "Динамо" тричі вигравало єврокубки: Кубок володарів кубків 1975-го та 1986-го та Суперкубок Європи 1975-го.

У 2002 році посмертно Валерія Лобановського нагородили званням Герой України. Також за вагомий внесок у розвиток футболу український тренер отримав орден ФІФА "За заслуги" – найвищу нагороду ФІФА.

Валерій Лобановський став легендою українського футболу

Від чого помер Валерій Лобановський і як виглядає його могила

Легендарний український тренер Валерій Лобановський помер 13 травня о 20:35 у лікарні після операції. Його доставили до медичного закладу одразу з футбольної трибуни, де у нього стався інсульт. Це сталося у Запоріжжі під час футбольного матчу "Металург" (Запоріжжя) — "Динамо" (Київ). Після операції йому не вдалося відновитися.

Валерій Лобановський потрапив до лікарні прямо зі страдіону

Церемонія прощання з Валерієм Лобановським проходила 14 травня на стадіоні "Динамо" й її відвідали від 60 до 150 тисяч людей. Поховали легенду українського футболу на Байковому цвинтарі.

Як виглядає могила Валерія Лобановського

На його могилі встановили величезний пам’ятник із колонадою, яка нагадує архітектурну групу стадіону "Динамо". На ній є напис: "Ми живі, доки про нас пам’ятають". Попереду колон стоїть бронзова фігура Валерія Лобановського у повний зріст у класичному костюмі. З боків монументу встановлені вази з квітами.

Валерія Лобановського поховано на Байковому цвинтарі

Пам’ятник Валерію Лобановському

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила українського режисера Романа Віктюка. Він жив і працював у Росії, але не захотів бути там похований.