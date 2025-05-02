Театральні маски, книга і не тільки: як виглядає могила Марини Поплавської з "Дизель шоу"

Поховали знаменитість у Житомирі та встановили їй величезний пам’ятник

Життя багатьох відомих артистів обірвалося внаслідок ДТП, серед них український співак Кузьма Скрябін та зірка гумористичної програми "Дизель шоу" Марина Поплавська. Жінка загинула у 48 років, коли разом із колегами поверталася з гастролей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає пам’ятник на могилі відомої української артистки та де вона похована. Ми дізналися деякі подробиці життя Марини Поплавської.

Марина Поплавська — що про неї відомо

Зірка "Дизель шоу" Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року у Новограді-Волинському (Житомирська область). Вищу освіту вона здобула у Житомирському університеті ім. Івана Франка за спеціальністю "українська мова та література".

Після інституту Марина пішла працювати за професією до однієї з житомирських шкіл, і понад 20 років займалася викладацькою діяльністю. У 1993 році вона потрапила до команди КВК "Дівчата з Житомира", яка виступала у Вищій лізі та отримала кілька нагород на фестивалях.

Марина Поплавська працювала понад 20 років учителем

Талант Поплавській не залишився непоміченим, невдовзі її запросили до скетч-шоу "На трьох", яке виходило на НТВ. Але Марина продовжувала працювати викладачем і часто відмовлялася від телевізійних пропозицій, якщо вони порушували її графік у школі.

Марина Поплавська брала участь у КВК

А у 2015 році Поплавська стала частиною програми "Дизель шоу", яка змінила її життя. Програма швидко здобула популярність по всій країні й незабаром Марині довелося піти зі школи, щоб зосередитися на гумористичному проєкті.

Марина Поплавська стала зіркою "Дизель шоу"

Марина зіграла безліч різних та яскравих образів, і як говорила в інтерв’ю, їй було комфортно працювати з усіма учасниками "Дизель шоу". І вона мріяла відзначити перше 10-річчя програми.

Марина Поплавська

"Люблю образи досвідчених жінок, коли в ролі є жарти. І коли режисер не обмежує, а дає тобі шанс загострити. Драма, трилер — не моє. Моє — комедія, мелодрама. Є в мене і ще одне чудове бажання — наше "Дизель Шоу" має продовжуватися не один рік.Я мрію відзначити перше 10-річчя", — казала актриса.

Зірка гумористичного шоу Марина Поплавська померла на 49-му році життя 20 жовтня 2018 року внаслідок ДТП, яке сталося на Київській області біля села Мила. Автобус, в якому артисти "Дизель шоу" поверталися з гастролей до Києва, врізався у вантажівку. Марина сиділа на кріслі поруч із водієм та загинула, а інші учасники програми отримали травми.

ДТП, у якому загинула Марина Поплавська

Причиною ДТП стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням. У 2019 році розслідування аварії було завершено. У поліції повідомили, що водій визнав свою провину та співпрацював зі слідством.

Поховали українську актрису на Корбутівському цвинтарі на Центральній Алеї у Житомирі. Сестра Марини встановила на її могилі гарний і великий пам'ятник, виконаний з мармуру з епітафією українською та польською мовами.

Марина Поплавська померла у 48 років

Монумент складається з трьох частин та різних символів. На одній частині пам’ятника зображені театральні маски, на другій — фотографія Марини Поплавської, яка усміхається, а на третій — православний хрест. Внизу пам’ятника розташована відкрита книга, а поряд стоять вази з квітами та свічники.

Як виглядає могила Марини Поплавської

Марина Поплавська похована у Житомирі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила поету та політику Борису Олійнику. На його могилі встановили незвичайний величний пам’ятник.