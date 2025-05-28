Помер народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець

Сергій Швець приходив до Ради і голосував аж до попереднього засідання

Унаслідок важкої хвороби зупинилося серце журналіста та нардепа від "Слуги народу" Сергія Швеця. Про втрату повідомив Давид Арахамія.

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", — йдеться у повідомленні.

Колеги згадують Сергія як чуйну, добру людину, яка мала багато планів, віддавалась роботі, але перш за все любила свою родину. Про це він не втомлювався говорити. У Сергія залишилась дружина та донька.

"Сергій ходив на засідання Ради вмираючи в прямому сенсі слова. Ми всі знали, що допомогти йому вже нічим неможливо, він знав, але приходив і голосував разом з усіма, аж до попереднього засідання Ради", — нардеп Бужанський про Сергія.

Сергій Швець — український журналіст і народний депутат України, обраний до Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу". До політичної кар’єри він працював телевізійним журналістом, зокрема був відомий як ведучий і репортер на телеканалі "1+1", де висвітлював суспільно-політичні теми. У парламенті він був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Швець виступав за прозорість медіа та посилення інформаційної безпеки України.

Ще 26 травня Сергій опублікував пост у фейсбуці про форум "Досвід України — фундамент глобальної безпеки Європи". "Другий день Форуму чітко показав: без громад — не буде відбудови. Без партнерства між ними — не буде руху вперед. Україна формує досвід. Він непростий. Але чесний. Його чують. І він має вагу", — написав він.

Раніше "Телеграф" також писав, що помер нардеп Олег Макаров. Видатний правник та громадський діяч помер на 59 році життя.