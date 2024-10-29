Помер нардеп Олег Макаров: чим відомий

Йому було 59 років

Пішов з життя народний депутат України від партії "Голос" Олег Макаров. Видатний правник та громадський діяч помер на 59 році життя.

За час своєї діяльності він обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Про втрату повідомили у Верховній Раді України. Втім, про причину смерті не повідомляють.

Коротка біографія Олега Макарова

Олег Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. Його професійний шлях розпочався після закінчення факультету міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1989 році за спеціальністю "міжнародне право".

Далі було навчання в аспірантурі Інституту міжнародних відносин КНУ. У 2013 році він здобув ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі Університету Геріот-Ватт у Великій Британії.

З 1992 року Олег Макаров працював керуючим партнером юридичної фірми. З 2007 року обіймав посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У 2015 році увійшов до складу Етичної комісії Асоціації правників України. До обрання народним депутатом працював у Київській міській раді VIII скликання, де очолював постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики. У 2019 році Олег Макаров став народним депутатом України 9-го скликання від партії "Голос".

Раніше "Телеграф" також писав про те, що помер відомий інвестор в Україні. Він входив до списку 100 найбагатших українців.