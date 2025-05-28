Умер народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В результате тяжелой болезни остановилось сердце журналиста и нардепа от "Слуги народа" Сергея Швеца. О потере сообщил Давид Арахамия.
"После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль утраты близкого человека.
Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", — говорится в сообщении.
Новость дополняется