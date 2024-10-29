Нардеп Макаров помер: хто може заняти його місце в Раді

"Телеграф" з'ясував, хто може зайняти крісло нардепа

Місце покійного Олега Макарова у фракції "Голос" можуть зайняти нардепи, які є наступними у виборчому списку. Першим із них є Андрій Євгенович Гевко.

Інформацію у коментарі "Телеграфу" підтвердив народний депутат і командир роти кіборгів Андрій Шараськін. Зокрема, він заявив, що Андрій Євгенович Гевко стане наступним нардепом, якщо погодиться. Якщо він не виявить згоди — можливість перейде до наступних у списку кандидатів.

Хто такий Андрій Гевко і що про нього відомо

Андрій Гевко

Андрій Євгенович Гевко народився 17 червня 1981 року в місті Тернополі. За даними Вікіпедії, він має дві вищі освіти: у 2004 році здобув ступінь магістра з біотехнічних та медичних апаратів і систем у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, а у 2024 році отримав магістра права в Київському національному університеті імені Т. Шевченка.

Професійний шлях розпочав у 2004 році на посаді заступника директора з персоналу ПП "Хелена". Має значний досвід роботи в державному секторі: обіймав посади радника Міністра освіти і науки України, директора департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України, а з 2014 по 2016 рік працював заступником Міністра освіти і науки України.

Активно долучався до громадського сектору: працював менеджером з адвокації та керівником відділу адвокації коаліції Реанімаційного пакету реформ, координатором Центрального офісу реформ при Мінрегіоні за програмою "U-LEAD with Europe".

Зробив вагомий внесок у розвиток виборчої системи України: брав участь у створенні навчальних матеріалів для членів виборчих комісій у системі "ВИБОРКОМ" та для працівників Державного реєстру виборців за підтримки ОБСЄ. 4 жовтня 2019 року призначений членом Центральної виборчої комісії, де відповідає за Івано-Франківську та Тернопільську області.

На посаді члена ЦВК координує важливі напрями роботи: організацію навчання членів виборчих комісій, підвищення правової культури учасників виборчого процесу, забезпечення методичними матеріалами та контроль за організацією місцевих виборів.

Раніше "Телеграф" також писав, хто стане новим Генпрокурором замість Костіна. Озвучено ім’я кандидата.