Помер екснардеп від "Партії регіонів": що про нього відомо й чим він займався перед смертю

У лікарні він чекав на пересадку серця

22 квітня після тривалої хвороби помер колишній народний депутат України VII скликання Микола Жук. Він був відомим політичним і громадським діячем, працював у парламенті, Миколаївській обласній раді та очолював баскетбольний клуб "Миколаїв".

Про це повідомила Верховна Рада. Йому назавжди залишиться 48 років.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять", — йдеться в повідомленні.

Як зазначив політтехнолог Федір Левченко, Жук проходив лікування в одному з медзакладів Києва. Там він очікував на пересадку серця, але одного разу донорський орган йому не дістався, а спроба встановити штучне серце виявилася невдалою.

Що відомо про Миколу Жука

Фото: МикВісті

Він народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха, що на Миколаївщині. За своє життя був відомим громадським і політичним діячем. Протягом 2006–2010 років чоловік обіймав мандат депутата Миколаївської обласної ради, а також виконував обов’язки заступника голови обласної організації "Партії регіонів".

У 2010 році його знову обрали до обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Того ж року він очолив фракцію "Партії регіонів" у Миколаївській обласній раді й був призначений начальником обласного управління у справах молоді та спорту.

У 2012 році Жук переміг на парламентських виборах у мажоритарному окрузі №129 на Миколаївщині, представляючи Партію регіонів. За нього проголосували 48,04% виборців.

У Верховній Раді України він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства в складі Комітету з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.

Окрім політичної діяльності, Микола Жук був тісно пов’язаний зі спортом. У липні 2011 року він став президентом баскетбольного клубу "Миколаїв" і залишався на цій посаді до квітня 2015 року.

Нагадаємо, що 21 квітня не стало ще одного нардепа — Володимира Мороза. Він здобув широку відомість завдяки своїй активній роботі в енергетичному секторі, а також політичній діяльності — від участі в проросійській партії ОПЗЖ до входження в депутатську групу "Відновлення України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер Олександр Муратов — режисер, поет та член правління Національної спілки кінематографістів України. Йому було 89 років.