Росія готує обстріл України? Один борт вже заправили ракетами (фото)

28 травня на авіабазу "Енгельс-2" сів шостий за останні три дні транспортний літак Іл-76

Росіяни знову можуть обстріляти Україну. Для цього розпочали зарядку бортів Ту-95МС ракетами Х-101, які використовують у масованих атаках.

Про це пише телеграм-канал Tracking. У повідомленні йдеться, що протягом ночі було здійснено передислокацію Ту-95МС з "Оленья" на "Енгельс-2".

Також пишуть, що на супутниковому знімку за 08:00 28 травня можна побачити процес спорядження ракетами Х-101. На кадрах помітно, як вантажівка нібито доставляє ракети, сам борт Т-96МС з аеродрому "Оленья".

"Це наразі перший відомий нам споряджений борт Ту-95МС", — йдеться у повідомленні.

Як сповіщають спостерігачі каналу, о 17:40 28 травня на авіабазу "Енгельс-2" сів шостий за останні три дні транспортний літак Іл-76. Саме ці борти доставляють на російський аеродром крилаті ракети, якими озброюють стратегічну авіацію, що атакує Україну.

Що відомо про Ту-95МС, з яких обстрілюють Україну

Російські війська часто застосовують літак Ту-95 для бомбардування українських міст. Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Розробили та прийняли на озброєння його у 1950-х роках.

Ту-95 став одним із символів Холодної війни. До речі, він застав ще Сталіна. Саме цей літак досі залишається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил РФ.

Головне призначення літака – знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби.

Ще одна роль, відведена Ту-95, – ракетоносець. Літак може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.

За даними РФ, бомбардувальник обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

У Ту-95 безліч модифікацій, проте наразі російська армія має на своєму озброєнні Ту-95МС та Ту-95МСМ.

Які ракети несе Ту-95:

Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101 ;

; Усі інші моделі здатні нести лише радянські ракети Х-55 або Х-555.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракети Х-22 і Х-32, якими РФ б’є Україною. Удари такими ракетами призвели до безлічі трагедій в Україні, оскільки росіяни без розбору запускають їх, зокрема, за мирним населенням. При цьому слід додати, що РФ використовується їх не часто у порівнянні з іншими видами. Вони вкрай небезпечні та руйнівні, а збити їх досить складно через велику швидкість польоту.