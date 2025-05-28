Россия готовит обстрел Украины? Один борт уже заправили ракетами (фото)

28 мая на авиабазу "Энгельс-2" сел шестой за последние три дня транспортный самолет Ил-76

Россияне снова могут обстрелять Украину. Для этого приступили к зарядке бортов Ту-95МС ракетами Х-101, которые используют в массированных атаках.

Об этом пишет телеграм-канал Tracking. В сообщении говорится, что в течение ночи была осуществлена передислокация Ту-95МС из "Оленья" на "Энгельс-2".

Также пишут, что на спутниковом снимке за 8 часов 28 мая можно увидеть процесс снаряжения ракетами Х-101. На кадрах заметно, как грузовик якобы доставляет ракеты, сам борт Т-96МС с аэродрома "Оленья".

"Это сейчас первый известный нам снаряженный борт Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Как сообщают наблюдатели канала, в 17:40 28 мая на авиабазу "Энгельс-2" сел шестой за последние три дня транспортный самолет Ил-76. Именно эти борта доставляют на российский аэродром крылатые ракеты, которыми вооружают атакующую Украину стратегическую авиацию.

Что известно о Ту-95МС, из которых обстреливают Украину

Российские войска часто используют самолет Ту-95 для бомбардировки украинских городов. Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Разработали и приняли его на вооружение в 1950-х годах.

Ту-95 стал одним из символов Холодной войны. Кстати, он застал еще Сталина. Именно этот самолет по-прежнему остается основным стратегическим ракетоносцем Воздушно-космических сил РФ.

Главное предназначение самолета – уничтожение стратегических объектов в тылу врага, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Еще одна роль, отведенная Ту-95, – ракетоносец. Самолет может нести до шести ракет во внутренней барабанной установке.

По данным РФ, бомбардировщик оборудован самыми мощными в мире турбовинтовыми двигателями НК-12. Турбина и редуктор этого двигателя обладают рекордно высоким коэффициентом полезного действия.

У Ту-95 множество модификаций, однако в настоящее время российская армия имеет в своем вооружении Ту-95МС и Ту-95МСМ.

Какие ракеты несет Ту-95:

Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101 ;

; Все остальные модели способны нести только советские ракеты Х-55 или Х-555.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракетах Х-22 и Х-32, которыми РФ бьет по Украине. Удары такими ракетами привели к множествам трагедий в Украине, поскольку россияне без разбора запускают их, в частности, по мирному населению. При этом следует добавить, что РФ используется их не так часто в сравнении с другими видами. Они крайне опасны и разрушительны, а сбить их довольно сложно из-за большой скорости полета.