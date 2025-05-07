Москву та Московську область атакували ударні безпілотники: росіяни скаржаться на вибухи

Місцеві канали оприлюднили відео, на яких показано збиття безпілотників та падіння уламків

В Росії в ніч на 7 травня Москва та Московська область перебували під черговою атакою ударних безпілотників. Було зафіксовано вибухи та падіння уламків збитих російською протиповітряною обороною безпілотників, про руйнування та постраждалих росіян не повідомлялося.

Зокрема, атаку БПЛА підтвердили російські інформаційні канали. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття семи ударних безпілотників у Московській області та Підмосков'ї.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку семи безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – написав він.

При цьому також було закрито аеропорт "Шереметьєво" – через наявність повітряних загроз там ввели план "Килим". Аеропорт не відправляє та не приймає рейси. Місцеві канали оприлюднили відео, на яких показано збиття безпілотників та падіння уламків. Але справжню паніку здійняли російські військові моніторингові канали: на їхню думку, польоти українських БПЛА – це спроба розрядити системи ППО, тому слід очікувати на запуск Україною ракет по Москві, зокрема далекобійних ПКР "Нептун".

Нагадаємо, що 6 травня Мінстратегпром провів виставку озброєнь до Дня піхоти, на якій було показано багато передових зразків озброєнь. Зокрема, там представили й новий далекобійний дрон FP-1. Заявлено, що БПЛА може летіти на відстань до 1600 кілометрів та нести бойову частину до 120 кілограмів. Цього більш ніж достатньо, щоб долетіти до Москви чи Санкт-Петербурга.

Зазначимо, що масована атака дронами на Росію відбулася в ніч на 6 травня, росіяни пишуть про вибухи та закриття повітряного простору. Під ударами були кілька областей, зокрема уламки безпілотника впали у Москві.