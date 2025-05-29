У Росії потужно палав завод, який виготовляє продукцію для ППО і ракет С-300 (фото, відео)

Підприємство розробляє та виготовляє мікроелектроніку

Пожежа у Росії у ніч на 29 травня сталась у Санкт-Петербурзі на території заводу "Авангард". Підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Згідно з повідомленнями, пожежа виникла близько першої години ночі на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми.

Очевидці казали, над місцем пожежі підіймався потужний стовп густого чорного диму. Полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

Також телеграм-канали повідомляють про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. Утім, жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило.

Представники місцевої влади не розкривали подробиці інциденту. Тим часом у петербурзькому відділі надзвичайників розповіли вже після першої ночі, що проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72.

"На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів. Відомості про постраждалих не надходили", — йшлося в заяві МНС Санкт-Петербурга.

Також вказувалося, що до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 41 особового складу.

Що відомо про завод "Авангард"

Завод "Авангард" — є науково-виробничим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції в галузі мікроелектроніки, мікросистемотехніки, приладобудування та силової електроніки. Заснований у 1948 році. На підприємстві працює понад 900 осіб.

"Авангард" є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується в системах протиповітряної оборони, ракетних комплексах — С-300 і Тор.

Підприємство на постійній основі виконує замовлення Міністерства оборони РФ.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ніч на 27 травня безпілотники вдарили по Муромському приладобудівному заводу. Він виробляв обладнання для російської армії, через що перебував під міжнародними санкціями.