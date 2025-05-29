Спека чи заморозки, як у травні? Стало відомо, яким буде червень в Україні

Забудьте про аномальну спеку

Перший місяць літа в Україні вважається одним із найвологіших. У цей час дощі, зазвичай, супроводжуються грозами, іноді сильними. Нерідко спостерігаються і такі небезпечні явища, як шквали, град та смерчі. Температура повітря у червні вже повністю відповідає літнім показникам, хоча в деякі роки на початку місяця траплялися заморозки (короткочасні) у північних, західних та східних областях.

Як розповів сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, у 2025 році на території Європи очікуються спокійні синоптичні процеси, які максимально близько відповідатимуть багаторічним кліматичним нормам. Антициклони періодично змінюватимуться циклонічною діяльністю, але в середньому за місяць атмосферний тиск виявиться близьким до норми у низці європейських країн, у тому числі й в Україні.

Температура також буде близькою до багаторічної норми, трохи спекотніше буде лише у Південній та Східній Європі. Екстремальних хвиль спеки з Північної Африки та Близького Сходу не передбачається. Опади розподіляться територією Європи неоднорідно, але загалом червень очікується досить вологим, у багатьох регіонах може випасти до 130 – 160% від норми. Більш суха погода буде у північній та північно-західній Європі, а також у деяких районах Туреччини та Балканського півострова.

На карті для наочності представлена середня місячна аномалія температури повітря в червні 2025 року на території Європи (°С) за даними чисельної сезонної моделі CFS.

Прогноз для України: тепло та дощі

В Україні червень прогнозується теплим, на сході та півдні – спекотним, із середніми температурними показниками в межах +19…+24 °С, що на 1,3 – 2,5 °С вище за багаторічну норму. У низці областей України можуть бути спекотні дні з максимальною денною температурою +30…+35 °С, але рекордів спеки не очікується.

Повітряні маси протягом червня надходитимуть в Україну в основному з центральних районів Азії, Середземноморського регіону та часом з території країн Балтії. Довгих періодів аномальних холодів, порівнянних із травневими, не очікується.

Дощі будуть випадати відносно рівномірно протягом усього місяця, а загальна кількість опадів за червень очікується в діапазоні 35 – 90 мм, у західних та північних областях місцями 95 – 150 мм, що становитиме приблизно 90 – 160 % від норми, у південних та південно-східних областях 65 – 85 %.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на початку червня. Не сподівайтеся на літнє тепло, якщо не живете у цих областях.