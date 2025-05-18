Погода в начале июня разочарует украинцев: каким областям повезет меньше (карта)

Теплые куртки не стоит прятать в шкаф

Погода в Украине весной удивляла своей непредсказуемостью, поэтому померзли фруктовые деревья. Может, в начале июня прогноз порадует украинцев?

Ответ на этот вопрос дал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу". По его словам, в начале июня погода разочарует украинцев.

По его словам, будут наблюдаться достаточно умеренные температуры как для лета. Коростель говорит, что, кроме того, будет сохраняться высокая вероятность осадков в это время (хотя и не очень мощных).

"В отдельные дни будет ветрено и довольно пасмурно", – объяснил народный синоптик.

А вот по данным метеорологической карты Ventusky, 1 июня в Украине будет наблюдаться температурный градиент с запада на восток. В западных областях, в частности, во Львове, температура составит около 14 градусов тепла.

В центральной части страны, включая Киев, ожидается 17 градусов тепла. Восточные регионы, такие как Харьков, увидят температуру до +19 градусов, а южные области, особенно Одесса и близлежащие районы, нагреются до +18-22 градусов тепла.

Атмосферное давление составит около 1022 ГПа, что указывает на относительно стабильную погоду, но с вероятностью периодических осадков, как и прогнозировал народный синоптик Деркач.

В общем, начало лета в Украине будет умеренно теплым, местами ветреным и периодическими дождями.

Ранее "Телеграф" писал, в каких регионах будет до +30 в ближайшее время.