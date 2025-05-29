Жара или заморозки, как в мае? Стало известно, каким будет июнь в Украине

Забудьте об аномальной жаре

Первый месяц лета в Украине считается одним из самых влажных. В это время дожди обычно сопровождаются грозами, иногда сильными. Нередко наблюдаются и такие опасные явления, как шквалы, град и смерчи. Температура воздуха в июне уже полностью соответствует летним показателям, хотя в некоторые годы в начале месяца случались заморозки (кратковременные) в северных, западных и восточных областях.

Как рассказал сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, в 2025 году на территории Европы ожидаются спокойные синоптические процессы, которые будут максимально близко соответствовать многолетним климатическим нормам. Антициклоны будут периодически сменяться циклонической деятельностью, но в среднем за месяц атмосферное давление окажется близким к норме в ряде европейских стран, в том числе и в Украине.

Температура также будет близкой к многолетней норме, немного жарче будет только в Южной и Восточной Европе. Экстремальных волн жары из Северной Африки и Ближнего Востока не предвидится. Осадки распределятся по территории Европы неоднородно, но в целом июнь ожидается достаточно влажным, во многих регионах может выпасть до 130 – 160% от нормы. Более сухая погода будет в северной и северо-западной Европе, а также в некоторых районах Турции и Балканского полуострова.

На карте для наглядности представлена средняя месячная аномалия температуры воздуха в июне 2025 года на территории Европы (в °С) по данным численной сезонной модели CFS.

Прогноз для Украины: тепло и дожди

В Украине июнь прогнозируется тёплым, на востоке и юге – жарким, со средними температурными показателями в пределах +19…+24 °С, что на 1,3 – 2,5 °С выше многолетней нормы. В ряде областей Украины могут быть жаркие дни с максимальной дневной температурой +30…+35 °С, но рекордов жары не ожидается.

Воздушные массы в течение июня будут поступать в Украину в основном из центральных районов Азии, Средиземноморского региона и временами с территории стран Балтии. Долгих периодов аномальных холодов, сравнимых с майскими, не ожидается.

Дожди будут выпадать относительно равномерно в течение всего месяца, а общее количество осадков за июнь ожидается в диапазоне 35 – 90 мм, в западных и северных областях местами 95 – 150 мм, что составит примерно 90 – 160 % от нормы, в южных и юго-восточных областях 65 – 85 % от климатической нормы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в начале июня. Не надейтесь на летнее тепло, если не живете в этих областях.