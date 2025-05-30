Подготовили врагу адскую ловушку. Бунечко оценил угрозу нового наступления россиян из Беларуси

Только в прошлом году на фортификации направили более 2,5 млрд. грн.

Власти Житомирской области учли все ошибки, допущенные в начале полномасштабного российского вторжения через Беларусь. Была существенно усилена защита государственной границы, и там постоянно находятся военные подразделения, продолжающие наращивание оборонительных рубежей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Житомирской ОВА, полковник СБУ Виталий Бунечко. Он объяснил, видит ли угрозу повторного захода вражеских войск через северную границу из Беларуси.

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— Мы подготовили для врага настоящую адскую ловушку. Малозаметные препятствия, рвы, вдоль границы полностью обустроены взводные и ротные опорные пункты, являющиеся базой нашей обороны. Сначала мы строили такие укрепления по собственному видению, но потом, когда военные уже по расчетам и планам Генерального штаба ставили нам задачу по развитию линии обороны границы, оказалось, что все было хорошо организовано, — говорит губернатор.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения исходя из собственного понимания обстоятельств и имеющихся условий и возможностей, необходимых для обороны границы, правильно разместили взводные и ротные опорные пункты.

В прошлом году на строительство фортификаций было направлено более 2,5 млрд грн из разного уровня бюджетов. Построено 100% фортификационных сооружений, запланированных в прошлом году. На границе действительно глубоко эшелонированная система защиты. Плюс к тому, военные постоянно мониторят и докладывают о накоплении личного состава и техники противника по ту сторону границы, — пояснил глава области.

— По состоянию на конец мая могу сказать, что прямой угрозы вторжения в Житомирскую область со стороны Беларуси нет. Жители наших северных громад в настоящее время находятся в безопасности. К примеру, город Овруч живет полноценной жизнью. За средства эстонского правительства построили там детский сад, в который ходят нынче 185 детей. В город Малин, который сильно бомбили в первые дни, вернулись люди. Сейчас это где-то 95% довоенного населения, в то время как весной 2022 осталось около 30%.

Мы восстанавливаем и развиваем наши северные районы и громады, чтобы показать: люди там в безопасности, в том числе и потому, что мы сильно защитили нашу границу, — подытожил Виталий Бунечко.

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