Польща нагородила Буданова орденом: українці вигадали смішний історичний мем про це

Натяк у дописі має історичне підґрунтя

Після того як президент Польщі Анджей Дуда відзначив начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова одним із найвищих орденів — золотим офіцерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" — українці не залишились байдужими. Подія одразу набула розголосу, а в соцмережах з'явився іронічний мем, який миттєво став вірусним.

Допис опублікували в одному з Telegram-каналів. На першому фото воєначальник з усмішкою пропонує: "Треба й Дуду якимось орденом нагородити, наприклад орденом…". Нижче на знімку його обличчя вже з червоними очима, а завершення фрази звучить як: "Богдана Хмельницького".

Таке поєднання викликає не лише усмішку, а й змушує замислитися над глибшим сенсом. Згадка про українського полководця має історичне підґрунтя, адже постать Хмельницького є неоднозначною в польсько-українських відносинах. Саме тому поєднання такого ордена з ім’ям польського президента викликає своєрідний контраст між сьогоденням і минулим.

Що надихнуло корстувачів на створення мему?

30 травня ГУР повідомило, що президент Польщі нагородив Буданова за значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та посилення партнерства між Україною та Польщею в боротьбі проти війни.

Нагорода очільника ГУР

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук відвідала навчальні курси з підготовки до національного спротиву. У соціальних мережах вона поділилася вражаючими світлинами з тренувань, які одразу привернули увагу користувачів та спричинили низку мемів.