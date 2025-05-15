Буданов пояснив, як розпізнати реальну загрозу удару "Орєшніком": чи є вона зараз

Росіяни знову лякають Україну "Горішником"

Російська пропаганда знову лякає українців ударом ракетою "Орєшнік". Однак наразі такої загрози немає.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов пояснив, як відрізнити реальну загрозу від залякувань пропаганди. Він запевнив, що якщо ворог реально задумає застосувати свою зброю проти України, то наша розвідка попередить громадян.

Не пропустіть: раніше "Телеграф" пояснював, чому нові страшилки російських ЗМІ про удар "Орєшніком" це блеф

"Ви ж бачили, що від ГУР МО (Головного управління розвідки Міноборони, — ред.) не було жодної (інформації, — ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", — відповів він журналістам про ймовірний запуск.

Нагадаємо, перед 9 травня російські пабліки почали розповсюджувати інформацію про те, що в Москві нібито розглядають можливість удару по Києву. Це нібито мало стати "відповіддю" за неприйняття Україною парадного "перемир’я" Путіна. Ще за кілька днів росіяни випустили повідомлення про закриття повітряного простору над ракетним полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області. З цього полігону ворог зазвичай здійснює пуски ракети "Орєшнік".

Що таке "Орєшнік"

Балістична ракета "Орєшнік" — сучасна військова технологія. Вона відноситься до балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Можливі характеристики ракети:

Раніше ми писали про те, що попри всю інформацію про наближення переговорів про завершення війни чи припинення вогню, українців знову попереджають про ризики масштабного обстрілу найближчими днями.