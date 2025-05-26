Верещук з автоматом стала зіркою мережі: українці роблять меми та жартують

Чиновниця могла б зіграти роль в одному із голлівудських фільмів

Заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук побувала на курсах підготовки національного спротиву. Епічні знімки, які вона оприлюднила у своїх соцмережах, не змогли залишити користувачів мережі без уваги.

Чиновницю вже почали порівнювати з персонажами відомих фільмів та комп’ютерних ігор. "Телеграф" зібрав найкращі меми з мережі.

Наприклад, у користувачі представили Верещук у вигляді героя серії ігор Battlefield.

Крім того, її вже спробували уявити в образі героїні популярних голлівудських фільмів. Наприклад, "Месників"

"Рятувальників Малібу"

"Загону самогубців"

"Нестримних"

"Місія нездійсненна" (або скоріше "Місія непотрібна", як каже постер Богдана Процишина).

"Рембо"

Але всі вони мають щось спільне — принцип "круті хлопці не дивляться на вибухи".

Ситуація також викликала іншу асоціацію. Наприклад, користувачі мережі обіграли сцену вбивства колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялося раніше, Верещук раніше повідомила, що Росія залишатиметься загрозою для України ще десятиліттями, якщо не сторіччями. Тому вона запропонувала українцям перебудувати своє сприйняття та готуватися до тривалої війни.