Останній дзвоник на кладовищі. Діти зворушливо вшанували загиблих під обстрілом школярів (фото, відео)

Замість кульок — свічки пам’яті для трьох вбитих дітей на Житомирщині

Останній дзвоник пролунав і для тих дітей, які більше ніколи не сядуть за парти, бо їх вбила Росія. Роман, Тамара та Станіслав Маритинюк загинули в Коростишеві на Житомирщині в ніч на 25 травня від російської ракети.

Роман був випускником — після останнього уроку в школі, його однокласники поїхали на кладовище, а не робити святкові фото. Вони не приїхали з пустими руками — привезли іграшки, листівки і торт. Адже в молодшої сестри Романа, Тамари напередодні був би день народження. Дівчинка не дожила до нього кілька днів.

"Класний керівник 11 класу провела для дітей останній дзвоник прямо на кладовищі", — розповідається у дописі в соцмережах навчального закладу. Всі троє дітей вчились в ліцеї №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради.

Останній дзвоник у житті

Могили встипані іграшками - всі троє дітей з однієї родини

Роману було 17, Тамарі — 12, Станіславу — 8 років. Батьки — у лікарні, мати після удару була у вкрай важкому стані. Будинок багатодітної родини — зруйнований вщент. Семеро людей із сусідніх будинків отримали поранення. Під час тої масованої атаки по Україні загалом загинуло 12 людей, майже сотні була поранена.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російський дрон поцілив в цивільний автобус на Сумщині. Загинуло дев'ятеро людей.