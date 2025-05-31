Последний звонок на кладбище. Дети трогательно почтили память погибших под обстрелом школьников (фото, видео)

Вместо шаров — свечи памяти для трех убитых детей на Житомирщине

Последний звонок раздался и для детей, которые больше никогда не сядут за парты, потому что их убила Россия. Роман, Тамара и Станислав Маритинюк погибли в Коростышеве Житомирской области в ночь на 25 мая от российской ракеты.

Роман был выпускником — после последнего урока в школе его одноклассники поехали на кладбище, а не делать праздничные фото. Они не приехали с пустыми руками – привезли игрушки, открытки и торт. Ведь у младшей сестры Романа Тамары накануне был бы день рождения. Девочка не дожила до него несколько дней.

"Классный руководитель 11 класса провела для детей последний звонок прямо на кладбище", — говорится в сообщении в соцсетях учебного заведения. Все трое детей учились в лицее №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета.

Последний звонок в жизни

Могилы устланы игрушками — все трое детей из одной семьи

Роману было 17, Тамаре – 12, Станиславу – 8 лет. Родители – в больнице, мать после удара была в крайне тяжелом состоянии. Дом многодетной семьи — разрушен до основания. Семь человек из соседних домов получили ранения. Во время массированной атаки по Украине в общей сложности погибли 12 человек, почти сотни были ранены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российский дрон попал в гражданский автобус на Сумщине. Погибли девять человек.