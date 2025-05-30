Вальс під обстрілами: щемливі фото та відео, як українські діти прощалися зі школою

Поки одні діти прощаються зі школою під мирним небом, інші — в метро, сховищах чи перед екранами

У тисячах українських шкіл 30 травня пролунав останній дзвоник. Більшість школярів на шкільну лаву повернуться у вересні.

Та не всі діти мають змогу повноцінно вчитися — частина великих міст знаходиться дуже близько від лінії фронту та постійно під атакою ворога. Школярі Харкова, Запоріжжя і не тільки, свій останній дзвоник почули під землею.

Свій шкільний вальс станцювали випускники метрошколи Харкова — у підземці. Свято останнього дзвоника зустріли під землею і ті випускники, яким ще повертатись за парти з 4 та 9 класів.

Останній дзвоник в підземці, Харків

Деякі класи організували випускний танок в центрі міста. Юнаки та дівчата вальсували у знакових для Харкова місцях.

Херсонщина, частина якої окупована російськими загарбниками, вже вчетверте проводить свято останнього дзвоника онлайн. Там де це можливо — урочистості відбуваються в укриттях.

Запорізькі школярі також вступають у доросле життя у складних умовах. Одна з підземних шкіл вперше проводжає випускників.

Частина міст, навіть дуже близько до фронту, провели останні дзвоники на відкритому повітрі. Вчорашні школярі, а сьогоднішні випускники востаннє переступили поріг школи в Дніпрі та Миколаєві.

В столиці України випускники шкіл створили справжні затори. Зокрема так сталось на станції "Вокзальна", однак пасажири із розумінням поставились до ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що день захисту дітей в Україні офіційно перенесли з 1 червня на 20 листопада. Проте заходи, вже заплановані до свята, скасовані не будуть.