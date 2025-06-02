Росіяни під ранок вдарили по Харкову безпілотниками та балістикою: у місті є пошкодження (оновлено)

Від атаки окупантів постраждало троє людей, серед яких дитина

Російські окупанти під ранок 2 червня атакували Харків спочатку безпілотниками, а потім випустили по місту дві балістичні ракети, у місті було чутно сильні вибухи. Внаслідок російського теракту є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, росіяни атакували Холодногірський район трьома безпілотниками та Київський район двома балістичними ракетами.

"У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Внаслідок ударів по Холодногірському району троє постраждалих", – зазначив він. Інформацію щодо наслідків ракетної атаки мер не оприлюднив.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок прильотів БПЛА серед постраждалих є дитина, на місці атаки виникла пожежа. Також він підтвердив атаку на місто балістичними ракетами.

Оновлено 06:00 За даними Терехова, обидві ракети вдарили біля житлових будинків. Одна ракета пошкодила дорогу, інша впала біля багатоповерхівок, вибухом повибивало вікна у квартирах.

"У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу — це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються", – сказано у повідомленні.

Також він додав, що у Холодногірському районі Харкова кількість постраждалих зросла до шести, серед них одна дитина.

Нагадаємо, російські окупанти під ранок 1 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог спрямував на місто щонайменше сім БПЛА, внаслідок атаки є пошкодження житла, інфраструктури та постраждалі.

Зазначимо, що під атакою опинилося не тільки Запоріжжя. Масовану атаку окупанти влаштували на Житомир – місто атакували десятки безпілотників. Також у Києві у ніч на 1 червня лунали вибухи. Російські окупанти в перший день літа атакували столицю балістичними ракетами. За даними моніторингу, балістичні цілі летіли не тільки безпосередньо на столицю, але й через Київ на Житомир. Столична протиповітряна оборона ліквідувала загрозу.