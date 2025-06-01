Вибухи у Києві та руйнування у Запоріжжі: росіяни всю ніч кошмарили Україну комбінованою атакою (відео)

Росія влаштувала комбіновану аатаку

У ніч на 1 червня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Вибухи пролунали у кількох областях.

Про це повідомляє місцева влада. Так, за даними Київської міської військової адміністрації, ближче до другої години ночі в столиці оголосили тривогу через комбіновану атаку на місто. Повідомлялося про загрозу, зокрема балістичної зброї. За кілька хвилин городяни чули звуки вибухів.

Після них атака продовжилась. Також вибухи у Києві чули приблизно о 3 годині ночі. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для столиці.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте у укриттях", — повідомив мер Кличко.

Також Повітряні сили повідомляли про загрозу крилатих ракет. Вони пролітали через Київську область у напрямку Житомира.

Вже вранці (приблизно о пів на сьому) мешканці Києва знову почули звуки вибухів. У цей момент, за даними моніторингових пабліків, в області було близько 10 "шахедів".

Про наслідки в Києві та області поки що офіційних повідомлень не надходило.

Також не спокійна ніч була і в Запоріжжі. Під ранок росіяни атакували місто ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, ворог застосував як мінімум 7 дронів. Під удар потрапив об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Без наслідків, на жаль, не обійшлося: на об’єктах критичної інфраструктури сталася пожежа, приватні будинки зазнали пошкоджень, відомо про одну поранену.

Для нічної атаки на Україну, за даними із соцмереж, росіяни могли задіяти понад сто дронів. Вони пролітали через низку областей, включаючи Дніпропетровську, Житомирську, Полтавську, Харківську та інші. Відповідно, громадяни могли чути звуки повітряного бою. Про можливі наслідки поки що не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що невідомий об’єкт на парашуті помітили після вибуху у Запоріжжі.