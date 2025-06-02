Россияне под утро ударили по Харькову беспилотниками и баллистикой: в городе есть повреждения

От атаки окупантов пострадали три человека, среди которых ребенок

Российские оккупанты под утро 2 июня атаковали Харьков сначала беспилотниками, а затем выпустили по городу две баллистические ракеты, в городе были слышны сильные взрывы. В результате российского теракта пострадали люди и повреждены гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, россияне атаковали Холодногорский район тремя беспилотниками и Киевский район двумя баллистическими ракетами.

"В результате ударов по городу, повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших", — отметил он. Информацию о последствиях ракетной атаки мэр не обнародовал.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате прилетов БПЛА среди пострадавших есть ребенок, на месте атаки возник пожар. Также он подтвердил атаку на город баллистическими ракетами.

Напомним, российские оккупанты под утро 1 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Враг направил на город по меньшей мере семь БПЛА, в результате атаки есть повреждения жилья, инфраструктуры и пострадавшие.

Отметим, что под атакой оказалось не только Запорожье. Массированную атаку оккупанты устроили на Житомир – город атаковали десятки беспилотников. Также в Киеве в ночь на 1 июня звучали взрывы. Российские оккупанты в первый день лета атаковали столицу баллистическими ракетами. По данным мониторинга, баллистические цели летели не только на столицу, но и через Киев на Житомир. Столичная противовоздушная оборона ликвидировала угрозу.