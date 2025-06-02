Исчезли во время игры в прятки: в Харьковской области ищут троих детей, которые не вернулись домой (фото)
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Полиция просит помощи в поисках
В Харьковской области исчезли трое детей, которые играли в прятки возле дома семейного типа. Это произошло 1 июня около пяти вечера в селе Бунаково Лозовского района.
Дети пошли играть вместе с другими воспитанниками дома семейного типа, но домой не вернулись. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Правоохранители ищут 11-летнюю Алину Терехову, 12-летнего Дениса Украинцева и 13-летнюю Наталью Украинцеву. Все остальные дети, участвовавшие в игре, вернулись вовремя.
Приметы детей:
- Алина Терехова имеет рост 160 сантиметров, у девочки длинные русые волосы. Алина была в черных шортах и черной футболке.
- Денис Украинцев ростом примерно 150 сантиметров, волосы темные, короткие. Был одет в голубые шорты, серую футболку и серые кроссовки.
- Наталья Украинцева — рост 160 сантиметров, длинные русые волосы. На девочке были желтые шорты, желтая футболка и синие тапочки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, срочно связаться по телефонам: 102, 0574522959 или 0667084960.
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