Исчезли во время игры в прятки: в Харьковской области ищут троих детей, которые не вернулись домой (фото)

Полиция просит помощи в поисках

В Харьковской области исчезли трое детей, которые играли в прятки возле дома семейного типа. Это произошло 1 июня около пяти вечера в селе Бунаково Лозовского района.

Дети пошли играть вместе с другими воспитанниками дома семейного типа, но домой не вернулись. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители ищут 11-летнюю Алину Терехову, 12-летнего Дениса Украинцева и 13-летнюю Наталью Украинцеву. Все остальные дети, участвовавшие в игре, вернулись вовремя.

Приметы детей:

Алина Терехова имеет рост 160 сантиметров, у девочки длинные русые волосы. Алина была в черных шортах и черной футболке.

Денис Украинцев ростом примерно 150 сантиметров, волосы темные, короткие. Был одет в голубые шорты, серую футболку и серые кроссовки.

Наталья Украинцева — рост 160 сантиметров, длинные русые волосы. На девочке были желтые шорты, желтая футболка и синие тапочки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, срочно связаться по телефонам: 102, 0574522959 или 0667084960.

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