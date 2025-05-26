Підлітки розважалися, стрибаючи по чужих авто у центрі Києва (відео)

Інформація вже дійшла до поліції

У Києві зафіксовано черговий випадок вуличного хуліганства. На бульварі Лесі Українки група підлітків зухвало стрибала по припаркованих автомобілях.

Як повідомляє міський паблік "Київ Сейчас", інцидент уже зареєстрували. Наразі на місце події скеровано екіпажі поліції для перевірки інформації.

"Проводяться дії для встановлення осіб та притягнення їх до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Фото пошкодженого авто та кадри хуліганства оприлюднили у мережі. На одному із відео видно, як двоє підлітків вискочили на авто марки ЗАЗ "Славута".

На інших кадрах зафільмовано, як перехожі зроблять зауваженням зухвалим дітям, однак підлітки тікають з місця події.

Мешканців столиці обурилися такою поведінкою дітей. А інші звернули увагу на те, як припарковані автомобілі.

У поліції поки офіційно не прокоментували ситуацію. У разі підтвердження факту пошкодження майна винуватцям може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що працююча пекарня в метро Києва вночі під час тривоги вразила українців. Поки українські ППО відбивали атаку над столицею, кияни встигли не лише сховатися в укриття, а й купити свіжу випічку. У коментарях одразу відреагували.